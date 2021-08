ASSE Mercato : Réponse de Mickaël Nadé à l'US Quevilly-Rouen

Publié par ALEXIS le 09 août 2021 à 11:15

Titulaire lors de la 1ère journée de Ligue 1, Mickaël Nadé a été solide dans la défense de l' ASSE contre le FC Lorient (1-1). Dans sa réaction à l’issue du match, il a livré un message clair sur son avenir, à l'encontre de l’US Quevilly-Rouen qui souhaite obtenir son prêt.

ASSE : Mickaël Nadé sollicité par l'US Quevilly-Rouen

Mickaël Nadé avait été prêté par l’ ASSE à l’US Quevilly-Rouen lors de la saison 2020-2021. Il avait été l’un des cracks du club normand en National. Le jeune défenseur central avait pris part à 33 matchs, dont 30 en championnat, et avait été titulaire 30 fois. Le jeune défenseur central avait ainsi contribué largement à la montée des Rouge et Jaune en Ligue 2. Fort de ses prestations convaincantes avec le promu en Ligue 2, le joueur formé à l’AS Saint-Étienne est sollicité de nouveau par l’US Quevilly-Rouen.

Le coach Bruno Irles avait fait savoir qu’il patienterait jusqu’au dernier jour du mercato estival (31 août) pour Mickaël Nadé. « C’est difficile pour Sainté de recruter. Du coup, Claude Puel garde Mickaël Nadé, et ce sera au dernier moment (qu’il décidera, ndlr). […] Il vaut mieux être patient. On sera patient... », avait-il indiqué.

Le défenseur veut s'imposer à l'AS Saint-Étienne

Le joueur de 22 ans n’est pourtant pas enclin à retourner en Seine-Maritime. Il a envoyé un message clair dans ce sens, à l’issue de son premier match de l' ASSE à Geoffroy-Guichard face aux Merlus, en Ligue 1. « C’était un rêve de jouer dans un Chaudron plein. Quand j’ai signé ici (à Saint-Étienne), c’était le but. Maintenant, j’y suis et je donnerai tout pour continuer sur ma lancée », a déclaré l’arrière axial stéphanois.

Satisfait du premier match de Mickaël Nadé cette saison, Claude Puel semble décidé à le garder dans son effectif, à la place Pape Abou Cissé, reparti à l’Olympiakos. « Mickaël a été solide. Il a gagné beaucoup de duels. […] Sa prestation est dans la lignée de ces matchs amicaux où il est monté crescendo », a apprécié le coach des Verts. Notons que Mickaël Nadé est sous contrat à l’ ASSE jusqu’en juin 2022 et devrait être prolongé très prochainement.