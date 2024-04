Coups durs pour l’AS Monaco avant le choc face à Lille !

L’AS Monaco perd deux cadres avant le choc face au LOSC Lille pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1.

L’AS Monaco lamine le Stade Brestois

L’AS Monaco a infligé une défaite (2-0) au Stade Brestois le dimanche 21 avril 2024 à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Le club de la Principauté prend provisoirement la deuxième place en championnat de France et continue sa course vers la qualification pour la Ligue des Champions.

Les hommes du technicien monégasque Adi Hütter ont démontré leur force face à une équipe brestoise en manque d’inspiration. Hütter est heureux de ramener les trois points à la maison lors de ce déplacement. Les Rouge et Blanc pourraient terminer la saison sur le podium.

« Oui, je le répète, c’est une très bonne chose d’avoir pu l’emporter ici à Brest, où il n’est jamais facile de venir gagner. (…) C’est une grande satisfaction, même si un autre grand match nous attend dès mercredi contre Lille au Stade Louis-II ! », a réagi Adi Hütter après la victoire.

Le tacticien du Stade Brestois, Eric Roy reconnaît la supériorité des joueurs monégasques. « On a eu des temps forts, on rivalisait et on prend ce but à la mi-temps. On a manqué de justesse technique et ensuite, on prend le 2e but. Et au final, on a été battu par une équipe plus forte. À partir du moment où ils ont eu l’avantage au score, ça a été compliqué avec beaucoup de qualité dans leur effectif », a lancé le tacticien brestois.

Eric Roy ne veut pas craquer pendant ce sprint final. Il envisage de mener la lutte jusqu’à la fin du championnat. « On a envie d’aller le plus haut possible et on y croit, moi, je crois à tout », a-t-il ajouté.

🚨 Chez la concurrence, l'AS Monaco vient de mater le Stade Brestois (0-2), mais ce résultat n'est pas sans conséquence.



Eliesse Ben Seghir et Wilfried Singo ont été expulsés. 2⃣ absences qui s'ajoutent à celle de Golovin, forfait sur blessure pour #ASMLOSC ce mercredi (21h)🚫 — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) April 21, 2024

Adi Hütter privé de deux joueurs

Lors de ce choc face au Stade Brestois, deux cadres de l’AS Monaco ont été expulsés. Eliesse Ben Seghir et Wilfried Singo ont écopé d’un carton rouge dans le temps additionnel suite à des gestes d’humeur. Ils rateront l’affiche face au LOSC Lille le mercredi 24 avril 2024. « Ce sera aussi un gros choc, et il nous manquera deux joueurs, avec les expulsions d’Eliesse Ben Seghir et Wilfried Singo », a déploré le coach monégasque.