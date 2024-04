L’Olympique lyonnais défie le Stade Brestois le dimanche 14 avril 2024 en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Le technicien de Brest, Eric Roy ne tremble pas.

OL-Stade Brestois : Pierre Sage provoque Eric Roy

L’affiche entre le Stade Brestois et l’OL dimanche prochain sera intense. Les deux équipes promettent un choc. Le technicien de l’OL, Pierre Sage a rassuré les supporters lyonnais de l’état d’esprit de son groupe. Il a indiqué que les Brestois vont mordre la poussière lors de ce déplacement périlleux. « Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle de venir jouer ici en ce moment. On a réussi à se créer ce statut, maintenant, il faut l’assumer », a déclaré Pierre Sage en conférence de presse avant cette rencontre.

Pierre Sage a relancé une équipe lyonnaise aux abois. Nul n’imaginait au début de cette saison que l’Olympique Lyonnais allait atteindre ce niveau en Ligue 1. Le coach français sait gérer son vestiaire. Tout le club apprécie son système de jeu. Il envisage d’enchaîner les victoires pendant ce sprint final. Brest tombe sur un gros morceau. « Brest fait partie de notre championnat, ils sont en Ligue 1, il y aura trois points en jeu et on a besoin de points. C’est une équipe qui fait une saison extraordinaire », a ajouté Pierre Sage.

Eric Roy répond à Pierre Sage

Le technicien du Stade Brestois, Eric Roy a répondu à la mise en garde de Pierre Sage. Son groupe est prêt pour affronter l’OL. Le mot d’ordre est le même : gagner. Le Stade Brestois ne veut pas craquer à six journées de la fin de cette campagne. « Le groupe ne change pas d’état d’esprit. On doit rester concentrés sur ce qu’on a envie de faire. On ne regarde pas les autres, certains clubs vont prendre les 18 points restants. Nous, on n’a pas de pression ou d’obligations. Du coup, on est plutôt bien dans nos baskets », a réagi Eric Roy.