Scandale d’arbitrage : Le Barça furieux après le Clasico

Le Barça a perdu le Clasico face au Real Madrid hier, avec notamment un but non validé qui a fait beaucoup parler.

Le Barça ne décolère pas après le Clasico !

Scandale en Espagne ! le FC Barcelone est très remonté après l’absence de goal-line technology en Liga. Dimanche soir, à la 28ème minute du Clasico entre les Blaugrana et le Real Madrid, le jeune Lamine Yamal a semblé inscrire un but, repoussé derrière sa ligne par le gardien madrilène Andriy Lunin. Problème, le championnat espagnol ne dispose pas de la goal-line technology comme tous les autres grands championnats européens.

La VAR a estimé que le ballon n’avait pas entièrement franchi la ligne de but, ce qui aurait pu permettre au FC Barcelone de mener 2-1 et de potentiellement revenir à 5 points du Real Madrid. Résultat, les Madrilènes se sont imposés 3-2 et ont maintenant 11 points d’avance sur leur rival.

Gerard Piqué attaque l’arbitrage

L’ancien défenseur du Barça Gerard Piqué a fustigé l’arbitrage après la rencontre : « Je pense que ce n’est pas un penalty et vous savez que j’essaie toujours d’être très objectif. Lucas Vázquez place son pied droit de manière à frapper Cubarsí. Et puis avec les images c’est très difficile mais je pense que c’est un but pour Yamal« . De son côté, le journaliste de Mundo Deportivo Sergi Solé a écrit que « sans les erreurs d’arbitrage, le Barça aurait pu gagner les deux Clasicos cette saison« .

Comme l’explique l’Equipe, la Liga refuse de payer la goal-line technology car elle estime que son coût (2 millions d’euros par saison) est beaucoup trop élevé par rapport au nombre de fois où elle est utilisée.

Accusé de toutes parts, le président de la Liga Javier Tebas a répondu avec un simple tweet sur les erreurs de la goal-line technology dans les autres grands championnats européens, accompagné d’une phrase : « sans commentaires ».