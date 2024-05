Mercato Barça : Hansi Flick a signé son contrat

C’est signé ! Hansi Flick a paraphé son contrat avec le Barça. Le technicien allemand s’est engagé pour deux saisons avec le FC Barcelone.

Barça : Hansi Flick nouveau coach

Les journalistes espagnols l’ont repéré, Hansi Flick a signé son contrat avec le FC Barcelone. D’après les informations de Mundo Deportivo, le technicien allemand s’est engagé jusqu’en 2026 avec le Barça.

L’arrivée de l’ancien sélectionneur de la Mannschaft n’était plus une surprise pour personne, alors que Xavi avait déjà souhaité bonne chance à son successeur en conférence de presse. Hansi Flick a donc retrouvé les dirigeants du Barça ce matin pour parapher son contrat avec le club catalan.

🔵🔴 Rafa Yuste, Pini Zahavi y Hansi Flick ya han abandonado las oficinas del club tras la firma del contrato



📸 Pep Morata pic.twitter.com/fJuP91VQFg — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 29, 2024

L’annonce officielle attendra

Plusieurs acteurs étaient présents lors de cette réunion, avec le président Joan Laporta, le vice-président Rafa Yuste, le directeur sportif Deco et son adjoint Bojan Krkic, et évidemment Hansi Flick et son agent Pini Zahavi.

D’après les journalistes espagnols, l’ancien technicien du Bayern Munich ne s’est pas laissé apercevoir avant ou après la réunion. L’entraîneur allemand est arrivé discrètement dans une fourgonette noir et est reparti de la même façon.

L’annonce officielle de son arrivée en tant qu’entraîneur du Barça devra tout de même attendre la rupture du contrat de Xavi. Ce dernier ne demandera d’ailleurs pas d’indemnités de licenciement, en signe de son amour pour le club catalan.