Saint-Etienne renverse Bordeaux et déclenche une grève chez les Girondins

Bordeaux a perdu 3 points à Saint-Etienne, dans le temps additionnel. Dans la foulée de cette défaite, les supporters girondins ont décidé d’entrer en grève.

Absent à Saint-Etienne, samedi, les supporters de Bordeaux son en colère. Et ils ont des raisons de l’être, car leur équipe glisse dangereusement vers la zone rouge. Les Girondins sont 14es, avec 6 points d’avance sur le barragiste, à 5 journées de la fin du championnat. Samedi, le FCGB a aurait pu ramener trois précieux points de Saint-Etienne où ses supporters étaient interdits, lors de la 33e journée de Ligue 2.

L’équipe bordelaise menait l’ASSE à la fin de temps réglementaire et était à 11 contre 10, à la suite de l’expulsion du défenseur stéphanois Mickaël Nadé (73e). Mais Bordeaux a tout perdu dans le temps additionnel, alors que la victoire lui tendait les bras. Les Girondins ont encaissé 2 buts d’Irvin Cardona (90e+1 et 90e+5). Ils ont ainsi perdu la rencontre, dans les ultimes secondes.

Les supporters du club de Gérard Lopez estiment que leurs efforts, pour soutenir leur équipe, sont vains. Ils sont également en colère contre la Direction, qui les a habitué à une « humiliation permanente », selon eux.

Les Ultramarines boycottent les 15 premières minutes et suspendent les animations

Dans leur communiqué officiel, les Ultramarines ont lancé un appel à la grève, après la défaite à Saint-Etienne. Il s’agit concrètement d’une grève des tribunes, au stade Matmut Atlantique, lors de la réception de Dunkerque, ce mardi (20h45). Le principal groupe de supporters du club au scapulaire appelle « tous les fidèles à ne pas assister aux 15 premières minutes du match et aussi à une grève totale des animations en tribune, jusqu’à nouvel ordre ».

[ Communiqué ] Mardi, nous ne soutiendrons pas un club qui nous abandonne. / 22.04.2024 pic.twitter.com/npwzUIa9el — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) April 22, 2024

Selon les explications des Ultramarines, ils « refusent d’encourager une équipe et une direction qui ne tiennent pas leurs engagements et ne se montrent pas dignes de la passion des supporters qui n’ont jamais lâché ». Après Dunkerque, Bordeaux affrontera Laval, Ajaccio, Concarneau et Pau, pour boucler la saison.