Dall’Oglio récupère un défenseur contre Grenoble, la compo de l’ASSE

Après Ibrahima Wadji, samedi, un défenseur est de retour dans le groupe de l’ASSE. Sera-t-il dans la compo officielle à Grenoble ?

ASSE : Appiah de retour, mais sur le banc de touche

Olivier Dall’Oglio a convoqué 18 joueurs, pour aller défier Grenoble Foot au stade des Alpes. En l’absence de Mickaël Nadé, suspendu pour un carton rouge écopé face à Bordeaux, samedi, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne enregistre le retour de Dennis Appiah. Comme annoncé par son coach, la semaine dernière, il est effectivement dans le groupe stéphanois, pour le déplacement en Isère.

Touché à la cuisse face à Auxerre, le 9 mars, l’arrière latéral était absent depuis cette rencontre. Après un mois et demi sans jouer, il est à court de rythme. Dennis Appiah devrait donc être sur le banc de touche à Grenoble. La défense de l’ASSE devrait être composée d’Yvan Maçon, Anthony Briançon (capitaine), Dylan Batubinsika et Léo Pétrot.

Cardona en pointe, Wadji remplaçant

Au milieu, Florian Tardieu devrait retrouver une place de titulaire, à la place de Thomas Monconduit, après le match contre Bordeaux. Il devrait être accompagné dans l’entrejeu par Aïmen Moueffek et Dylan Chambost. En attaque, Irvin Cardona devrait rester en pointe, en l’absence d’Ibrahim Sissoko (blessé) et surtout après son doublé contre Bordeaux. Le décisif avant-centre (8 buts et 2 passes décisives en 14 matchs de Ligue 2) devrait être soutenu par Mathieu Cafaro et Nathanaël Mbuku, sur les ailes.

La compo probable de l’ASSE contre Grenoble :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : Y. Maçon, A. Briançon, D. Batubinsika, L. Pétrot

Milieux de terrain : A. Moueffek, F. Tardieu, D. Chambost

Attaquants : N. Mbuku, I. Cardona, M. Cafaro,

Remplaçants : E. Green, D. Appiah, M. Bentayg, T. Monconduit, L. Fomba, B. Bouchouari, I. Wadji