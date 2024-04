Lille : Quatre absences confirmées avant le choc face à l’AS Monaco

Le technicien du LOSC Lille, Paulo Fonseca confirme quatre absences de taille dans son groupe avant le choc face à l’AS Monaco.

Quatre cadres du LOSC Lille absents face à l’AS Monaco

Le LOSC Lille défie l’AS Monaco le mercredi 24 avril 2024 pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Cette affiche est très importante pour ces deux formations qui visent la Ligues des Champions la saison prochaine.

Les Dogues et les Monégasques se connaissent très ben puisqu’ils se rencontrent régulièrement en championnat de France. Lors du match aller, Lille s’est imposé (2-0) à domicile. Le match retour sera intense puisque les deux équipes sont en grande forme et luttent pour une place sur le podium à quatre journées de la fin du championnat.

En conférence de presse, le technicien du LOSC Lille, Paulo Fonseca a fait le point de ses joueurs disponibles pour cette affiche. Il déplore quatre absences. Le Portugais va composer sans Samuel Umtiti, Andrej Ilic et Ignacio Miramon à cause des pépins physiques. Adam Ounas est écarté encore du groupe.

« Nous avons les mêmes joueurs qui étaient déjà blessés, Samuel Umtiti, Andrej Ilic et Ignacio Miramon sont absents. Adam Ounas ne sera pas dans le groupe non plus », a annoncé le coach lillois.

Plusieurs cadres absents à l’AS Monaco

Le technicien de l’AS Monaco, Adi Hütter enregistre aussi plusieurs forfaits. Eliesse Ben Seghir et Wilfried Singo sont suspendus pour cette rencontre. Ils ont écopé d’un carton rouge lors de la rencontre face au Stade Brestois à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Le défenseur sénégalais Ismaël Jakobs a contracté une grave blessure lors de la rencontre entre l’AS Monaco et le Stade Rennais pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Sa saison est terminée. Le coach autrichien va aussi se passer des services du milieu de terrain russe Aleksandr Golovin. Il a aussi contacté une grave blessure et ne pourra plus rejouer cette saison.