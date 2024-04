Incroyable ! Le PSG va tenter un coup à la marseillaise

Le PSG est en route pour un quadruplé sous l’ère Luis Enrique, mais c’est surtout la Ligue des Champions qui fait rêver à Paris. Une légende du football français les voit d’ailleurs imiter l’OM de 1993.

Le PSG à trois matchs d’un sacre historique en Ligue des Champions

Après sa première finale de la compétition perdue face au Bayern Munich en plein contexte de Covid-19, le PSG a une nouvelle opportunité de toucher au but. Le club parisien n’est plus qu’à trois matchs de rentrer dans l’histoire en remportant la Ligue des Champions. Après avoir écarté le FC Barcelone en quarts de finale, le club français est présenté comme l’un des plus grands favoris au titre.

Les hommes de Luis Enrique affrontent en demi-finales un adversaire qui semble leur réussi ces dernières années. Il s’agit du Borussia Dortmund, qu’ils avaient déjà battu 2-0 en phase de groupes à l’aller avant un nul 1-1 en Allemagne. Passer cette étape et aller soulever le Graal serait un gros aboutissement pour le club, qui pourrait frapper un coup semblable à ce que l’OM a réalisé en 1993.

La prédiction de Marcel Desailly pour le PSG

Le parcours du PSG dans cette Ligue des Champions donne de la nostalgie à l’une des légendes du football français. Il s’agit de Marcel Desailly, l’illustre défenseur de l’Olympique de Marseille lors de leur victoire en Ligue des Champions en 1993. Il s’est montré très optimiste quant aux chances du Paris Saint-Germain de remporter la compétition cette année, lors d’une conférence de presse pour les Laureus Awards 2024.

Selon Desailly, les deux équipes partagent des similitudes, notamment une baisse de qualité en termes de joueurs, mais aussi un esprit collectif qui pourrait être la clé d’une belle surprise. Il croit que le PSG de Luis Enrique a toutes ses chances pour remporter la Ligue des Champions cette saison, tout comme l’OM l’avait fait lorsqu’on ne s’y attendait plus.

PSG et l’OM, mêmes destins ?

Marseille, avant de remporter la compétition, avait perdu de nombreuses stars avec le départ de Jean-Pierre Papin, Chris Waddle et Carlos Mozer avant la saison, ce à quoi le PSG peut s’identifier avec la sortie de Neymar (32 ans) et Lionel Messi (36 ans). Il y avait très peu de joueurs du PSG avant la saison qui parviendraient à atteindre le carré d’as, mais le club a réussi à réserver quelques surprises et, comme l’explique Desailly, pourrait en offrir une autre en cours de route.

« Paris a perdu Neymar et Messi, mais ils peuvent créer la surprise et choquer l’ensemble du monde du football », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le10sport. Il reste à voir si le PSG pourra suivre les traces de l’OM de 1993 et soulever le trophée de la Ligue des Champions.