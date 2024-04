L’AS Monaco veut faire son marché d’été en Autriche

L’AS Monaco compte faire son grand retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour éviter un fiasco, la direction anticipe sur le mercato avec deux profils identifiés en Autriche.

Le RB Salzbourg, le nouveau réservoir européen de l’AS Monaco ?

Il est indéniable qu’il y a eu une saveur Red Bull à l’AS Monaco ces derniers temps. L’axe semble bien fonctionner compte des transactions effectuées ces dernières années entre le RB Salzbourg et le club français. Les Monégasques y sont allés chercher Paul Mitchell et Thiago Scuro, respectivement ancien et nouveau directeur sportif du club de Ligue 1.

A eux deux s’ajoutent les récentes recrues telles que Takumi Minamino, Philipp Köhn et Mohamed Camara. Alors que Scuro nie le lien Red Bull-Monaco, soulignant la continuité du projet du club ces dernières années, qui précède et transcende le personnel impliqué, L’Équipe rapporte que l’AS Monaco s’intéresse à deux joueurs évoluant actuellement au sein du système Red Bull.

Deux pépites de Salzbourg dans le viseur des Monégasques

Les deux joueurs en question sont Lucas Gourna-Douath (20 ans) et Karim Konaté (20 ans). Tous deux jouent actuellement au football de leur club au RB Salzbourg en Autriche. Le premier, qui a joué pour l’équipe de France U21, pourrait être considéré comme un remplaçant potentiel de Youssouf Fofana.

Le milieu de terrain pourrait quitter le club du Rocher cette saison. Quant à Karimi Konaté, il est un international ivoirien, qui pourrait ajouter de la profondeur en attaque. Les deux noms ont été évoqués à Monaco ces dernières semaines, selon L’Équipe.