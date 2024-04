Lille : La grosse décision du vestiaire après la défaite face à l’AS Monaco

Le technicien du LOSC Lille, Paulo Fonseca veut opérer certains changements après la défaite face à l’AS Monaco. Le club vise la Ligue des Champions la saison prochaine.

Lille pourra-t-il terminer la saison sur le podium en Ligue 1 ?

Le LOSC Lille traverse une période un peu difficile. Sur les trois derniers matchs du club, les Dogues ont remporté une seule victoire et ont essuyé deux défaites. Ils ont été éliminés en quarts de finale de l’Europa Conference League contre Aston Villa le jeudi 18 avril 2024. Les Lillois ont relevé la tête et ont obtenu un succès face au RC Strasbourg le dimanche 21 avril 2024 pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.

Les hommes de Paulo Fonseca ont chuté face à l’AS Monaco le mercredi 24 avril 2024 pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Le club de la Principauté est parvenu à inscrire l’unique but de la rencontre. Le LOSC Lille occupe la quatrième place au classement en Ligue 1 et vise une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Le tacticien de l’équipe, Paulo Fonseca ne tremble pas. Il croit toujours à l’atteinte de cet objectif.

« Ce n’est pas une déception. On continue à la même place et il nous reste quatre matchs. On a commis des erreurs techniques dues peut-être à la fatigue. On a quatre occasions pour marquer, on doit le faire. Ensuite, le match a changé. Mais il faut rester positif et garder la confiance », a réagi le coach portugais.

Paulo Fonseca va corriger les déchets techniques et relancer l’équipe. « J’ai noté beaucoup d’erreurs techniques, peut-être c’est la fatigue, mais je pense qu’on aurait pu faire un résultat ici », a-t-il poursuivi.

🗣 Le discours musclé d'Olivier Létang, président de Lille, qui a appelé ses joueurs à se remobiliser après la défaite à Monaco mercredi et l’élimination en Ligue Europa Conférence la semaine dernière ► https://t.co/FG4zzfBpKy pic.twitter.com/2xybkkokNx — RMC Sport (@RMCsport) April 25, 2024

Olivier Létang en colère après Monaco ?

Le président du club, Olivier Létang a aussi réagi après ce nouveau revers. Jonathan David et ses coéquipiers ne doivent pas craquer pendant ce sprint final. L’équipe doit se mobiliser pour atteindre le podium à la fin de la saison.

« Il faut regarder devant et mobiliser tout le monde pour que l’on soit prêt dès dimanche. Il faut que l’on se retrousse les manches. On va avoir besoin de fraîcheur et même des remplaçants qui n’ont pas beaucoup apporté aujourd’hui. Tout le monde va être très important », a déclaré le patron des Dogues, Olivier Létang. Les Lillois doivent réagir face au FC Metz le dimanche 28 avril 2024 à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1.