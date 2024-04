Mercato PSG : Olivier Létang livre quelques indices pour Leny Yoro

Olivier Létang, le président de Lille OSC, s’est exprimé sur la situation de son défenseur central Leny Yoro, courtisé par le PSG et le Real Madrid.

Mercato PSG : Leny Yoro n’est pas pressé de choisir

À l’issue de la saison en cours, Leny Yoro ne sera plus qu’à un an de son contrat avec le Lille OSC. Depuis plusieurs semaines, diverses sources annoncent que le défenseur de 18 ans n’a aucune intention de signer un nouvel engagement avec son club formateur. Pour éviter de le voir partir gratuitement, les dirigeants lillois auraient pris la résolution de le vendre dès cet été.

D’autant que le Paris Saint-Germain, Manchester City, le FC Barcelone, Arsenal et le Real Madrid seraient prêts à casser leurs tirelires pour s’offrir les services de l’international espoir français. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, ce mercredi soir, Olivier Létang a évoqué l’avenir de son joueur. Et selon le président du club nordiste, Leny Yoro n’est pas pressé de se pencher sur sa situation personnelle. Le natif de Saint-Maurice étant focus sur la fin de saison et les objectifs de son club.

« On est concentré sur ce qu’on veut faire aujourd’hui. J’ai parlé avec Leny hier. Je garde nos échanges pour nous », a confié Olivier Létang, qui reconnaît toutefois qu’une qualification en Ligue des Champions pourrait faire basculer la balance dans ce dossier.

Leny Yoro prêt à prolonger au LOSC en cas de qualification en LDC ?

Annoncé au Paris Saint-Germain comme la grande priorité de Luis Enrique pour renforcer la charnière centrale la saison prochaine, Leny Yoro aurait fait le choix de rejoindre l’effectif de Carlo Ancelotti au Real Madrid. D’ailleurs, le journal Marca assure que Florentino Pérez et la direction madrilène aimeraient boucler « le plus tôt possible » le transfert du prodige lillois.

De son côté, Olivier Létang ne s’avoue pas encore vaincu et laisse même entendre que si le LOSC parvient à accrocher une place pour la prochaine Ligue des Champions, son numéro 15 pourrait changer d’avis et rester au Domaine de Luchin.

« Les joueurs de foot ne sont pas des morceaux de bois, ce sont des hommes et on discute avec eux (…) Si on joue ou non la Ligue des champions la saison prochaine, ce n’est pas pareil, mais je ne veux pas parler plus de ça », a expliqué le président des Dogues.