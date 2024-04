Lille : C’est confirmé, Jonathan David s’en va ! Les détails du contrat

L’avenir de l’attaquant du LOSC Lille, Jonathan David est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines. Il est annoncé sur le départ de Lille cet été.

La prochaine destination de Jonathan David connue ?

Le serial buteur canadien du LOSC Lille, Jonathan David est très convoité sur le marché des transferts. Il est annoncé avec insistance sur le départ cet été.

Le média anglais, Caughtoffside a révélé récemment que le profil de l’attaquant canadien intéresse Chelsea, Arsenal et Manchester United. Ces trois écuries de la Premier League sont en lutte pour entamer des discussions avec le joueur lors du prochain mercato estival. Mais la prochaine destination du Canadien semble en Serie A.

🚨 Un ACCORD de principe aurait été trouvé entre Naples et Jonathan David ! 🇨🇦



L’attaquant lillois percevrait 3 M€ par saison en Italie.



(@Gazzetta_it)

Jonathan David sur le départ cet été

Face aux rumeurs sur son éventuel départ de Lille, Jonathan David est monté au créneau et a fait des mises au point sur son avenir. Il a indiqué qu’un départ cet été n’est pas envisagé. Il souhaite poursuivre l’aventure avec les Dogues.

« Il me reste un an de contrat. Franchement, je n’y pense vraiment pas, même si les années précédentes, il y a eu des rumeurs. Je suis au LOSC et j’y reste jusqu’à temps que je signe un contrat dans un autre club », a expliqué l’attaquant du LOSC Lille dans une interview accordée à La Voix des Sports.

En coulisses, Jonathan David prépare bien son départ de Lille. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’international canadien aurait trouvé un accord avec son futur club. Il s’agit de Naples. Jonathan serait ouvert à une arrivée à Naples la saison prochaine.

La source indique que la direction de Napoli est prête à débourser 35 millions d’euros, hors bonus pour s’attacher ses services. Les dirigeants lillois exigeraient 50 millions d’euros pour céder leur attaquant.

Jonathan David va parapher un contrat de 5 ans avec le géant italien et touchera un salaire annuel de 3 millions d’euros, le triple de ce qu’il gagne à Lille.

Le Canadien affole les compteurs de buts en championnat de France comme dans les compétitions européennes. Il est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 (16 buts et deux passes décisives) derrière l’attaquant parisien Kylian Mbappé (24 buts).