Montpellier – Nantes : Kombouaré dédaigne la polémique des primes

Antoine Kombouaré a réagi au sujet de la prime triplée à Montpellier, en cas de victoire sur le FC Nantes, vendredi.

Der Zakarian dément des primes triplée au MHSC

Le FC Nantes est à Montpellier pour y affronter le club héraultais, vendredi (21h), au stade de la Mosson, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre entre les Canaris et le MHSC, Bertrand Latour a appris que les dirigeants montpelliérains ont décidé de tripler la prime de leurs joueurs, en cas de victoire sur les Nantais. « Le meilleur moyen pour motiver les joueurs et espérer que Michel Der Zakarian batte ses anciens employeurs, la triple prime », avait expliqué le journaliste sur la Chaîne L’Équipe.

Une information démentie par l’entraineur du club montpelliérain. « Ce qu’il raconte, c’est n’importe quoi », a répondu le coach. « Ce n’est pas moi qui décide des primes de match. C’est le président qui décide s’il a envie de doubler », a-t-il expliqué. Laurent Nicollin, président de Montpellier, a aussi nié l’idée de la triple prime. Il a confirmé à Midi Libre qu’aucune « triple prime » n’avait été envisagée.

Kombouaré au sujet de la triple prime : « ils peuvent la quintupler, je m’en fous »

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi, Antoine Kombouaré a été interrogé sur le sujet des primes, qui anime le choc entre Montpellier et Nantes.

Et sa réponse est sans détour. « Je n’ai jamais pensé que l’argent était un supplément de motivation », a-t-il réagi. Prime doublé ou triplé ? Le coach des Canaris s’en moque. « Je m’en fous complètement, c’est leur problème. Ils peuvent la quintupler, ça ne me touche pas. Je n’en parle pas à mes joueurs », a-t-il répondu.

Toutefois, le technicien kanak n’est pas surpris par le fait que certains clubs augmentent les primes, dans les moments décisifs. « La plupart des clubs font ça en fin de saison, il y a des primes d’objectifs. Ce sont les dirigeants qui proposent […] Pour moi, ça ne marche pas. J’ai horreur de ça », a conclu le coach du FC Nantes.