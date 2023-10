Présent ce vendredi en conférence de presse, Michel Der Zakarian est revenu sur la sanction contre son équipe, et ne la digère pas.

Montpellier HSC : La situation se corse pour le MHSC

Le jet de pétard dans les arrêts de jeu contre Clermont, alors que le Montpellier HSC menait 4-2, pourrait côuter très cher en fin de saison. Mercredi, la commission de discipline a livré son verdict, avec un retrait de deux points dont un avec sursis, et le match a rejoué à la Mosson sans supporters.

De ce fait, Montpellier occupe aujourd'hui la 15e place au classement, et l'équipe n'est clairement pas au mieux en ce moment. Les joueurs de Michel Der Zakarian reste sur une défaite à Nantes (2-0), et le calendrier va se corser. Après la réception de Toulouse dimanche, les Montpelliérains enchaîneront avec un déplacement à Paris, avant de recevoir Nice et Brest à domicile.

Michel Der Zakarian enrage contre la Ligue

À deux jours de la réception de Toulouse, Michel Der Zakarian s'est présenté en conférence de presse. L'entraîneur montpelliérain est revenu sur la décision de la Ligue, et ne digère absolument pas. "À titre personnel, je trouve que c’est dur. D’un coté car on sanctionne le sportif et je ne vois pas en quoi on devrait sanctionner le sportif. On est des acteurs sur le terrain. On a joué une mi-temps à 10 contre 11, on gagne 4-2. Mais la sanction est pénalisante uniquement pour le sportif. On accepte la sanction, on rejouera le match et on l’attend avec impatience."