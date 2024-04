Mercato chaud : 40M€ ! Le PSG déniche le successeur de Skriniar

Déçu des performances de Milan Skriniar, le PSG serait sur les traces d’un nouveau défenseur central pour oublier l’international slovaque dès cet été.

Le PSG en pince pour la révélation italienne de la saison

Arrivé librement en provenance de l’Inter Milan l’été passé, Milan Skriniar ne devrait pas s’éterniser sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Selon certaines sources proches de la direction du club de la capitale, le staff parisien ne serait pas du tout convaincu par les prestations du défenseur central de 29 ans. Le portail PSG Inside Actus a d’ailleurs révélé sur Twitter que Milan Skriniar pourrait faire ses valises cet été en cas d’offre satisfaisante.

Luis Campos et les recruteurs du PSG seraient même déjà à la recherche d’un nouveau joueur à son poste. Si Leny Yoro reste la priorité, la complexité du dossier pousserait les Rouge et Bleu à sonder d’autres pistes pour renforcer l’équipe de Luis Enrique la saison prochaine. Et aux dernières nouvelles, un profil aurait tapé dans l’oeil de Luis Campos en Italie.

Luis Campos face à une grosse concurrence pour Alessandro Buongiorno

Photo : Alessandro Buongiorno, défenseur central de Torino

D’après les informations de Tuttosport, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil d’Alessandro Buongiorno. Grande révélation de la saison sous les couleurs du Torino, le défenseur central de 24 ans attise les convoitises de plusieurs grands clubs européens puisque le Paris SG, le Napoli, la Juventus, Manchester United et Tottenham seraient également sur les rangs pour recruter l’international italien.

Sous contrat avec le Torino jusqu’en 2028, Alessandro Buongiorno est évalué à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais ses dirigeants réclameraient 40 millions d’euros pour le laisser partir. Un montant que l’Inter Milan serait prêt à payer pour arracher la signature du natif de Torino. Le journal italien précise même que le Paris SG devrait se méfier particulièrement de la concurrence des Nerazzurri dans ce dossier. Affaire à suivre…