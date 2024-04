Mercato : Détails du transfert de Leny Yoro du LOSC au Real Madrid

Leny Yoro va quitter le LOSC pour le Real Madrid au mercato estival. Malgré la réticence des dirigeants lillois, le jeune défenseur central est en passe de rejoindre le club madrilène.

Leny Yoro, le Real Madrid passe la vitesse supérieure

La saison du Real Madrid est spectaculaire, mais malgré la grande qualité démontrée par la grande majorité de ses joueurs, le club continue de travailler sur des recrutements pour renforcer l’équipe pour la prochaine campagne. L’une de ces signatures est celle du Français Leny Yoro, qui s’est positionné comme le grand intérêt de l’équipe pour renforcer sa défense.

A Madrid, l’arrivée du joueur a été avancée récemment, avec Florentino Pérez qui s’est chargé de terminer l’opération le plus vite possible. Leny Yoro réalise une excellente saison avec Lille, étant l’une des grandes révélations de son équipe, où il a réussi à démontrer sa qualité et, surtout, sa confiance en défense qui l’a mis sous les projecteurs du Real Madrid.

Malgré les complications liées à sa signature, le club de Madrid veut l’intégrer à l’équipe cet été après avoir appris la décision de Nacho Fernández, dans une opération qui, selon les informations du journaliste du journal Marca, José Félix Díaz, n’affecterait en rien l’avenir de l’Espagnol à Madrid.

Lille prêt à faciliter la tâche au Real Madrid sur ce dossier mercato ?

D’après la même source, Lille a commencé à réduire considérablement ses prétentions concernant la signature de Leny Yoro, plaçant cette opération comme quelque chose de très réalisable pour que le Real Madrid acquiert les services de l’un des défenseurs avec la plus grande projection de toute l’Europe.

La signature du joueur de 18 ans est une grande réussite de la part du Real Madrid. Le leader de la Liga entame ainsi le renouvellement de sa défense avec la présence d’un joueur qui apportera beaucoup à l’équipe et où il apprendra sans aucun doute des meilleurs pour être un futur joueur de référence sur le terrain.

Le Real Madrid laisse tout prêt pour la saison prochaine, avec un renfort nécessaire pour une équipe qui cherche à dominer tous ses rivaux lors des prochaines campagnes.