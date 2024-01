En quête d’un défenseur central pour pallier le possible départ de Nordi Mukiele, le PSG viserait désormais Alessandro Buongiorno, sous contrat à Torino.

Mercato PSG : Alessandro Buongiorno et deux autres défenseurs italiens visés

Avec le retour différé de Presnel Kimpembe, la blessure de Milan Skriniar et l’éventuel transfert de Nordi Mukiele au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain veut absolument recruter un défenseur central supplémentaire lors de ce mercato hivernal. Selon plusieurs sources en France, Luis Campos aurait coché les noms de Leny Yoro, Kevin Danso et Facundo Medina. Mais ni le LOSC et le RC Lens ne comptent laisser partir leurs joueurs cet hiver. Le conseiller football du club de la capitale française ciblerait d’autres joueurs à l’étranger.

Ce vendredi, Foot Mercato assure que Luis Campos penserait désormais à Giorgio Scalvini, Alessandro Buongiorno et Gianluca Mancini. Le portail sportif explique que Scalvini figure assez haut dans la liste des cibles favorites de Luis Campos, mais les 50 millions d’euros réclamés par l’Atalanta Bergame ont refroidi les ardeurs du PSG. La piste la plus chaude à l’heure actuelle mènerait donc à Alessandro Buongiorno. Mais là aussi, le champion de France en titre devra faire un effort financier pour matérialiser ce transfert.

Le Torino réclame 35M€ pour Alessandro Buongiorno

Sous contrat avec le Torino jusqu’en juin 2028, Alessandro Buongiorno est considéré comme le défenseur qui monte en Italie. Selon Foot Mercato, « des contacts ont été établis ces derniers jours entre Luis Campos et le directeur sportif des Granata. » Pas forcément opposé au départ de l’international italien de 24 ans, le Torino exigerait pas moins de 35 millions d’euros pour se séparer de son joueur.

Avec un budget de 20 millions d’euros, le PSG va devoir faire un effort supplémentaire pour espérer aller jusqu’au bout dans ce dossier. En cas d’échec de la piste Buongiorno, le PSG pourrait avoir une ouverture à 25 millions d’euros à l’AS Rome pour Gianluca Mancini. Une opération qui pourrait donner de l’air aux finances du club romain. Reste donc à savoir si Campos parviendra à conclure un défenseur après Lucas Beraldo.