Alerte à Paris : Newcastle fixe un ultimatum au PSG pour Guimaraes

Cible prioritaire du PSG pour le prochain mercato estival, Bruno Guimaraes pourrait effectivement quitter Newcastle United, mais à une condition.

Le PSG ne lâche pas Bruno Guimaraes

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League depuis son arrivée à Newcastle United en janvier 2022 contre 42,10 millions d’euros, Bruno Guimaraes est régulièrement associé aux plus grands clubs européens qui disputent chaque année la Ligue des Champions. Depuis un an, le Paris Saint-Germain essaie de mettre la main sur l’international brésilien.

Désireux de renforcer son entrejeu avec un milieu défensif de classe mondiale, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, fait de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais sa priorité. Lors du dernier mercato hivernal, le PSG était prêt à payer le montant de sa clause libératoire, mais le club anglais a retenu son numéro 39.

Mais le Champion de France en titre ne lâche pas Bruno Guimaraes et serait toujours disposé pas à lever son option d’achat durant l’intersaison. Opposé à la concurrence de Manchester City, Arsenal et de Manchester United, le Paris SG croit en ses chances et prépare son offensive pour le compatriote de Marquinhos. Et selon les dernières informations concernant cette affaire, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’auront que très peu de temps pour finaliser ce deal.

La clause de Bruno Guimaraes valable pour un mois

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Bruno Guimaraes pourrait effectivement quitter les rangs de Newcastle United lors du prochain mercato estival. En effet, selon les informations divulguées ces dernières heures par le journaliste Fabrizio Romano, les principaux courtisans du milieu défensif de 26 ans auront une petite fenêtre pour tenter de le convaincre de quitter les rangs de l’équipe entraînée par Eddie Howe sans forcément passer par sa direction.

Le spécialiste mercato explique notamment que Guimaraes dispose d’une clause activable à partir de la dernière semaine de mai jusqu’à l’ultime semaine de juin. Et le montant de celle-ci serait de 100 millions de livres sterling, soit 116,6 millions d’euros. Après cette période d’un mois, les pensionnaires de St James’ Park reprendront la main pour Bruno Guimaraes, dont le contrat court jusqu’en juin 2028. Le Paris SG sait donc quoi faire dans ce dossier.