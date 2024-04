Coup de tonnerre à Nice : Une star veut claquer la porte !

Un cadre de l’OGC Nice envisage de quitter le club lors du prochain mercato estival. Des prétendants se positionnent pour le signer.

Marcin Bulka sur le départ de Nice cet été ?

L’OGC Nice pourrait perdre un cadre cet été. Le gardien de but des Aiglons Marcin Bulka sera l’une des sensations du prochain mercato estival. Il a notamment la cote en Angleterre. Après le départ de Kasper Schmeichel, Bulka a eu la confiance de Francesco Farioli et s’est imposé dans les cages. Foot Mercato révèle que ses performances avec Nice suscitent l’intérêt de certains clubs européens. Lié à l’OGC Nice jusqu’en 2026, Marcin Bulka envisage de changer d’air et relever de nouveaux défis. Cette saison, il totalise 30 caps en Ligue 1.

Marcin Bulka à Manchester United ?

Manchester United serait prêt à s’attacher les services du gardien de but azuréen. D’après les informations du journaliste polonais Mateusz Borek, Manchester United envisagerait de se séparer du gardien de but camerounais, André Onana. Les dirigeants anglais ne seraient pas satisfaits de ses performances. Le co-propriétaire du club, Jim Ratcliffe prépare un montant de 40 millions d’euros pour s’attacher les services du gardien niçois Marcin Bulka.

Les Red Devils ciblent également deux autres joueurs de l’OGC Nice pour renforcer l’effectif du club la saison prochaine. Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram sont instamment cités pour un transfert au club anglais cet été. Pour ces trois joueurs, Manchester United va débourser jusqu’à 150 millions d’euros pour les attirer.