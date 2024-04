Dall’Oglio détecte le gros souci de l’ASSE contre Bordeaux et Grenoble

L’ASSE a remporté ses matchs contre Bordeaux et Grenoble dans les derniers instants. Olivier Dall’Oglio a détecté le souci de son équipe. Il compte rectifier le tir contre Caen, samedi (15h).

L’ASSE est passée à deux doigts de la défaite contre Bordeaux à Geoffroy-Guichard, samedi dernier. Elle a été menée (0-1, dès la 42e) et a été réduite à 10 contre 11, à la suite de l’expulsion de Mickaël Nadé (73e), jusqu’à la fin du temps réglementaire. Les Verts ont finalement été sauvés par Irvin Cardona, auteur d’un doublé dans le temps additionnel (90e+1 et 90e+5). Ils ont ainsi renversé les Girondins (2-1), dans les ultimes secondes de la rencontre.

À Grenoble, Saint-Etienne a également mis du temps, avant d’arracher la victoire dans les 10 dernières minutes du match. Dylan Batubinsika a marqué le premier but à la 80e, puis Dylan Chambost a consolidé la victoire stéphanoise (2-0, 87e).

Dall’Oglio : « Il faut rentrer dans les matchs sans arrière-pensée »

Vu les scénarios assez stressants contre Bordeaux et GF38, Olivier Dall’Oglio pense que son équipe serait bien inspiré en démarrant le match pied au plancher, afin de s’assurer de la victoire le plus tôt possible. Pour ce faire, il compte régler la mire pour une meilleure entame de match. « Il faut rentrer dans les matchs sans arrière-pensée. Il ne faut plus ce quart d’heure de latence », a indiqué l’entraineur de l’AS Saint-Etienne, en conférence de presse.

« On voit qu’on réfléchit trop. On veut tellement bien faire, qu’on ne fait pas bien. On attend de prendre une secousse ou deux pour rentrer dans le match […]. C’est lié à beaucoup de choses. On est dans un sprint final, c’est serré », a expliqué le technicien gardois, ensuite. Les Verts vont-ils enflammer le match contre le Stade Malherbe de Caen dès le coup d’envoi ? Rendez-vous au stade Geoffroy-Guichard, samedi après-midi.