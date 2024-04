Mercato en feu : Désiré Doué, le prochain coup de maître du PSG ?

Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, Désiré Doué pourrait quitter le Stade Rennais cet été. Annoncé dans les plans du PSG, le joueur de 18 ans aurait fixé une condition claire pour son avenir.

Désiré Doué a la côte sur le marché des transferts

Deux ans après le départ de Mathys Tel pour le Bayern Munich contre une enveloppe de 20 millions d’euros, le Stade Rennais pourrait réaliser un autre gros transfert pour un international espoir français lors du mercato estival à venir. Révélation de la saison sous les couleurs du SRFC, Désiré Doué fait rêver plusieurs grands clubs européens.

En France, le Paris Saint-Germain, qui veut désormais retenir les talents locaux les plus prometteurs, aurait inscrit le nom du jeune milieu offensif sur ses tablettes pour le mercato estival à venir. Toutefois, le journaliste Jonathan Johnson a récemment révélé pour Caught Offside que le club de la capitale ne serait pas seul sur les traces du protégé de Julien Stéphan.

« Il y a eu des rumeurs de transfert au sujet de l’enfant prodige de Rennes, Désiré Doué, qui est un jeune joueur très talentueux et très excitant. Il n’a que 18 ans et il a fait des allers-retours à Rennes en début de saison, ne s’entendant pas forcément avec les dirigeants, mais il fait maintenant une très bonne saison. Je pense que son développement se passe très bien et que sa maturité a progressé à pas de géant.

Le joueur gagne maintenant un peu plus de confiance et est utilisé au mieux de ses capacités. De nombreux clubs s’intéressent désormais à sa situation et seraient très heureux de le récupérer s’il devenait disponible », a confié le spécialiste anglais, qui assure que le natif d’Angers pourrait sérieusement envisager un changement d’air à une condition.

Désiré Doué prêt à quitter Rennes sans Coupe d’Europe

Un an après avoir cédé Jérémy Doku à Manchester City, le Stade Rennais va-t-il perdre un autre talent ? En effet, Jonathan Johnson indique que Désiré Doué pourrait changer d’air à l’issue de la saison si le club breton ne parvient pas à accrocher une place en Coupe d’Europe.

« Il y a eu un scénario selon lequel il aurait pu être prêté lors de la fenêtre de transfert de janvier, mais il est évident que la situation s’est considérablement améliorée et que de plus grands clubs s’intéressent à lui. Je pense que le plus important pour son avenir sera de savoir si Rennes se qualifie ou non pour l’Europe », a expliqué le journaliste de CBS Sports.

Le Paris SG pourrait donc avoir sa chance pour Désiré Doué, mais il faudra y mettre le prix puisque l’actuel 7e de Ligue 1 réclamerait pas moins de 50 millions d’euros pour laisser filer son numéro 33.