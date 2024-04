Mercato Stade Rennais : Désiré Doué, cette condition qui va trancher son avenir

La carrière de Désiré Doué pourrait prendre une tournure importante cet été, avec un possible départ du Stade Rennais. Cependant, tout dépendrait de la fin de saison des Bretons en Ligue 1.

Désiré Doué dans le viseur de plusieurs clubs

Des rumeurs de transfert circulent depuis plusieurs semaines à propos du prodige rennais Désiré Doué. C’est un jeune joueur très talentueux, très excitant. Il n’a encore que 18 ans et a fait quelques allers-retours à Rennes plus tôt cette saison, sans nécessairement être d’accord avec la direction, mais il réalise désormais une très bonne saison.

Son développement se déroule très bien et sa maturité a progressé à pas de géant, le joueur gagnant désormais un peu plus de confiance et étant utilisé au mieux de ses capacités. De nombreux clubs s’intéressent désormais à sa situation et seraient très heureux de venir le chercher s’il devient disponible. Le PSG est l’un des prétendants à la signature du jeune milieu de terrain. Cependant, Désiré Doué sera appelé à prendre une décision au terme de cette saison.

Une place en Europe pour voir Désiré Doué rester à Rennes ?

Il aurait pu être prêté lors de la fenêtre de transfert de janvier, même si, de toute évidence, cette situation s’est considérablement améliorée maintenant et ce sont les plus grands clubs qui manifestent leur intérêt. Mais selon Jonathan Johnson, dans le Daily Briefing de catchoffside.com, la chose la plus importante qui affecte son avenir maintenant sera de savoir si Rennes se qualifiera ou non pour l’Europe.

Pour le moment, ils sont juste un peu en retard sur les principales places et ça va être difficile pour les hommes de Julien Stéphan de vraiment grimper au classement avant la fin de la saison. Ils sont 7èmes désormais mais à quatre points de Lens, six points de Nice, donc le meilleur des cas pour eux c’est peut-être 6ème.

Si le PSG remporte la Coupe de France contre Lyon, alors la 7ème position en Ligue 1 devient effectivement une position qualificative en Europe, ce qui pourrait donc impacter l’avenir de Doué.

C’est donc définitivement quelque chose à surveiller. Si Rennes parvient à assurer une place en compétition européenne pour la saison prochaine, il serait plus logique de voir Doué rester. S’ils manquent, les preneurs potentiels ne manqueront pas pour le prodige de 18 ans.