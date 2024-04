Alerte transfert : Paulo Fonseca laisse l’OM en suspense !

En fin de contrat à Lille le 30 juin prochain, Paulo Fonseca fait partie des entraîneurs les plus convoités d’Europe en ce moment. Annoncé à l’OM, le coach portugais a fait le point sur sa situation.

Paulo Fonseca, choix numéro 1 de l’OM pour l’après-Gasset

Nommé il y a deux ans, Paulo Fonseca arrive en fin de contrat avec le LOSC Lille à l’issue de la saison en cours. À la recherche d’un nouvel entraîneur pour la prochaine saison, l’Olympique de Marseille fait du technicien portugais sa priorité numéro 1 pour prendre le relais de Jean-Louis Gasset. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos puisque plusieurs grands clubs européens pensent également à l’ancien coach de l’AS Rome.

En effet, si en France l’Olympique Lyonnais fait la concurrence à l’OM pour Fonseca que les dirigeants lillois espèrent convaincre de rester en cas de qualification pour une coupe européenne l’année prochaine, Liverpool et l’AC Milan feraient également les yeux doux au tacticien de 51 ans. Mais selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, Julen Lopetegui serait désormais le mieux placé pour succéder à Stefano Pioli sur le banc des Rossoneri. Courtisé un peu partout en Europe, Paulo Fonseca a répondu en conférence de presse.

Paulo Fonseca n’a pas encore décidé

Après Franck Haise, c’est au tour de Paulo Fonseca de commenter les rumeurs l’envoyant sur le banc de l’Olympique de Marseille, de Liverpool, de l’AC Milan ou encore de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. De passage en conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement à Metz pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, l’entraîneur des Dogues a avoué n’avoir pris aucune décision pour son avenir.

« Comment je vis cette situation ? Tranquillement et totalement concentré sur les quatre derniers matchs. J’ai déjà dit que mon futur n’était pas important maintenant. Le futur de Lille est le plus important et les quatre prochains matchs, je suis totalement concentré sur le match. Est-ce que je sais ce que je vais faire ? Je n’ai pas décidé », a notamment déclaré le Portugais Paulo Fonseca, également annoncé sur les tablettes des dirigeants de West Ham pour remplacer éventuellement David Moyes.