L’OM en danger, Jean-Louis Gasset veut frapper fort

Jean-Louis Gasset et l’OM sont dos au mur en Ligue 1 dans la course à la Ligue des Champions. Lors de la réception du RC Lens ce week-end, les Phocéens ont un double défi à relever et ça vaut bien le coup.

Jean-Louis Gasset et l’OM encore loin du compte

Si ses débuts ont fait rêver les milliers de fans sur la Canebière, la suite du parcours en Ligue 1 a de quoi donner des regrets. Jean-Louis Gasset et son Olympique Lyonnais ne gagnent plus en championnat depuis la défaite 3-1 à Villarreal en Ligue Europa. Au moment d’aborder la 31e journée de Ligue 1, les Phocéens n’ont gagné aucun de leurs cinq derniers matchs.

Ils viennent même d’enchaîner deux matchs nuls et sont positionnés au huitième rang du classement, avec 41 points soit à onze points de la quatrième place occupée par Lille. Avec la demi-finale de Ligue Europa dans un coin de la tête, Gasset et ses hommes savent qu’il faudra relancer la machine en cette fin de saison, et ça passe déjà par un gros match face au RC Lens ce week-end.

OM : Gasset donne le ton et prévient les Lensois

Renouer avec la victoire et faire le plein de confiance avant de retrouver la Ligue Europa. C’est sans doute l’objectif de l’OM pour cette 31e journée de Ligue 1 mais l’adversaire est de taille. Le RC Lens est l’actuel sixième du championnat, aussi engagé dans la course à l’Europe. Ce qui annonce une opposition grandeur nature entre les deux équipes et ça, Jean-Louis Gasset le sait, car pour lui, rien n’est encore perdu pour ses Olympiens.

« Maintenant, il nous reste trois points contre Lens, qui sont très importants dimanche, pour recoller à deux points et finir ce championnat du mieux possible lors des trois derniers matchs », a lancé l’homme de 70 ans. Après avoir subi des revers à domicile face aux Sang et Or, c’est le moment d’arrêter la saignée au Vélodrome. « Nous allons essayer de mettre fin à cette série », a lâché le coach marseillais, en conférence de presse, relayée par le site de l’Olympique de Marseille.