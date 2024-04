RC Lens : Franck Haise annoncé à l’OM, sa réaction est surprenante

Le nom de Franck Haise est associé à plusieurs clubs ces dernières semaines, dont notamment l’Olympique de Marseille. Loin de se montrer flatté, l’Artésien s’est plutôt amusé des rumeurs.

Franck Haise aussi ciblé pour la succession de Gasset à l’OM

Il est à la tête du Racing Club de Lens depuis quelques années et abat un travail intéressant. Franck Haise a fait progresser plusieurs jeunes sous sa coupole et qui sont partis la tête haute du club, rapportant gros à la santé financière de Lens. C’est le cas notamment de Lois Openda, qui a rejoint le RB Leipzig où il brille actuellement.

Sa capacité à bien faire jouer son équipe, avec pour cerise sur le gâteau un parcours encourageant en Ligue des Champions, a tapé dans l’œil de plusieurs clubs. Un temps annoncé dans le viseur de Liverpool, Haise serait l’une des cibles de l’OM pour l’après Jean-Louis Gasset selon L’Equipe. Le club phocéen a aussi coché les noms de Christophe Galtier et Paulo Fonseca, qui serait le plan A de Pablo Longoria.

RC Lens : Annoncé à l’OM, Franck Haise préfère s’en amuser

En conférence de presse avant les retrouvailles avec l’Olympique de Marseille ce week-end en Ligue 1, Franck Haise n’a pas échappé à la question sur la rumeur le liant aux Phocéens. Le technicien de 53 ans a répondu à la rumeur avec une touche d’humour, indiquant qu’il reste concentré sur son travail actuel avec Lens et n’est pas distrait par les rumeurs de transfert.

« Vous avez bien vu puisque c’est votre journal, je suis tout au fond en tout petit sur la photo. Si vous voulez poser la question, allez voir votre collègue Paulo qui est plus grand sur la photo et qui est un peu plus au Nord. », a lâché Haise au journaliste qui l’a interrogé, comme rapporté par RMC Sport. Sa réaction montre qu’il prend ces discussions avec légèreté et qu’il est déterminé à poursuivre ses objectifs avec son équipe actuelle.