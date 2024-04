Duels de titans au Vélodrome : Le groupe de l’OM face au RC Lens

L’OM accueille le RC Lens ce dimanche à 21 heures à l’Orange Vélodrome en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Jean-Louis Gasset.

OM : Jean-Louis Gasset veut « arrêter la série des Lensois » à Marseille

Déterminé à arracher une place européenne pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille (8e) est conscient de l’importance de la rencontre de ce soir contre le Racing Club de Lens (6e). Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur marseillais a assuré que son équipe va se battre pour aller chercher cette sixième ou cinquième place au classement final de Ligue 1.

« Notre objectif, c’est Lens, et seulement après ce match, on pourra parler du match de Ligue Europa contre l’Atalanta. Contre Nice, je n’ai pas eu l’impression, surtout en deuxième mi-temps, en infériorité numérique, qu’on ait trop pensé à la coupe d’Europe. Jusqu’à la dernière minute, on jouera le championnat à fond », a déclaré Jean-Louis Gasset, avant d’annoncer la couleur pour le choc de ce soir : « les Lensois ont gagné ici les trois dernières saisons. Et bien on va arrêter cette série. »

Pour la rencontre de ce dimanche, le coach olympien a donc retenu un groupe de 21 joueurs pour battre les hommes de Franck Haise. Touché au ménisque contre le Paris SG, Chancel Mbemba est préservé pour les demi-finales de Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame, jeudi prochain. Valentin Rongier, Quentin Merlin et Faris Moumbagna sont également absents pour affronter les Sang et Or.

Le groupe des 21 joueurs retenus par Gasset

Gardiens : Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs : Balerdi, Murillo, Clauss, Garcia, Gigot,

Milieux : Kondogbia, Ounahi, Veretout, Gueye, Onana, Harit, Daou

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Bakola, Sarr.