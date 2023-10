Pour la deuxième de Fabio Grosso sur le banc, l’OL s’est incliné sur le terrain de Reims. La défaite de trop pour le milieu lyonnais Corentin Tolisso.

Corentin Tolisso très touché par la situation de l'OL

Décidément, le départ de Laurent Blanc, remplacé par Fabio Grosso, ne change rien à la situation de l’Olympique Lyonnais. Battu par le Stade de Reims (0-2) ce dimanche, lors de la septième journée de Ligue 1, le club lyonnais a concédé sa cinquième défaite de la saison en Ligue 1. Dernier au classement, l’OL est définitivement en crise. Au grand dam de Corentin Tolisso. Formé à Lyon, le milieu de terrain de 29 ans est donc particulièrement touché par la situation de son club de coeur.

« Je pense au club, aux supporters et à la situation actuelle. C'est dur, vraiment dur. On n'a pas le droit d'être à cette place au classement (…) Comment je l'explique ? Je ne sais pas quoi vous dire… Bien sûr que je suis touché. Je suis supporter de l'OL depuis tout petit et je n'ai jamais vu le club dans cette situation. Et le fait d'être joueur professionnel pour mon club et de le mettre dans cette situation, ça me fait plus que mal », a déploré le champion du monde 2018, proche des larmes, au micro de Prime Vidéo. Pour autant, le partenaire d’Alexandre Lacazette appelle à la mobilisation pour sauver l’OL.

Corentin Tolisso reste positif malgré tout

Pour la huitième journée du championnat, Fabio Grosso et ses hommes accueilleront le FC Lorient (16e) dimanche prochain, à 15 heures, au Groupama Stadium. D'ici-là, Corentin Tolisso et ses partenaires devront travailler dur, ce qu'ils sont prêts à faire, si l'on en croit le vice-capitaine des Gones.

« Une chose est sûre, moi personnellement et tous les coéquipiers, on ne lâchera pas. On est dans une situation plus que critique à l'heure actuelle, on est derniers du championnat. Il reste beaucoup de matchs. Je sais que c'est difficile à dire et surtout à entendre pour les supporters. Parce que ce qu'on montre est insuffisant. Il faut qu'on relève la tête et vite. À nous de travailler encore plus fort, de nous dire les choses. Il n'y a que ça à faire pour remonter au classement », a ajouté l’ancien joueur du Bayern Munich.