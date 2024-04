OL – AS Monaco : Pierre Sage réalise un gros coup tactique, il n’en revient pas

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage, a fait part de sa fierté envers son équipe après la victoire 3-2 contre l’AS Monaco. Une victoire assurée grâce au coup d’œil tactique de l’entraîneur de l’OL.

OL – AS Monaco : Une victoire au forceps pour Pierre Sage et les Gones

Les Lyonnais ont dû puiser dans leur dernier retranchement après avoir été mené 1-0 très vite sur un but de Wissam Ben Yedder en moins d’une minute. L’OL a ensuite réussi à égaliser grâce à Alexandre Lacazette avant la pause puis prendre l’avantage avec le but de Saïd Benrahma pour renverser les Monégasques.

Si Ben Yedder a cru pouvoir arracher l’égalisation à Monaco, Pierre Sage a fini par sortir le coup tactique pour sceller le sort de la rencontre. Finalement, c’est un effort de Malick Fofana à la 84e minute qui a permis aux Lyonnais de remporter les trois points et de maintenir en vie leur espoir de qualification pour l’Europe.

Pierre Sage apprécie le spectacle offert par l’OL et Monaco

C’est un homme de 44 ans très heureux qui s’est présenté au micro de Prime Video au terme de la rencontre. Pierre Sage s’est dit fier car son OL a « battu un adversaire très fort, un adversaire avec beaucoup de qualité ». Si les fans ont dû apprécier le spectacle, « c’était un match ouvert dans lequel il aurait pu y avoir encore plus de buts pour les deux équipes » selon Sage, « très heureux et fier de cette victoire ».

Le coup tactique qui a tout changé

Pour renverser la situation dans ce choc en clôture de la 31e journée de Ligue 1, Pierre Sage a fait des interventions et des changements qui ont été décisifs, en introduisant les ailiers Mama Baldé et le buteur Malick Fofana. « Dès qu’on commence à manquer d’énergie dans la presse, on a tendance à rester les bras croisés et à jouer prudemment, surtout quand on gagne », a-t-il fait remarquer.

« Dès qu’il y avait des changements, nous reprenons l’initiative, même s’il y a eu des moments où nous avons dû nous replier sur un bloc bas et cibler nos attaques. Notre idée était de continuer à attaquer parce que nous savions que nous pouvions marquer plus de buts », a ajouté Sage.