Mercato Stade Rennais : Bientôt une offre pour un joueur turc ?

Alors que la saison touche à son terme, le Stade Rennais aurait coché le nom d’un international turc pour se renforcer.

Kahveci bientôt au Stade Rennais ?

Le Stade Rennais vit une fin de saison intense. Le club breton est actuellement classé 9ème et embarqué dans une folle course à l’Europe. Mais alors que la saison touche à son terme, les dirigeants réfléchissent déjà à des pistes pour renforcer leur équipe. Ils auraient déjà coché le nom d’Irfan Can Kahveci, un attaquant international turc.

A en croire les informations du média Fichajes, le Stade Rennais figurerait parmi les clubs intéressés pour recruter ce joueur, qui évolue au poste d’ailier droit dans le club de Fenerbahce. Âgé de 28 ans, l’international turc a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives en Super Lig turque cette saison.

En concurrence avec d’autres clubs

Pour laisser partir son joueur cet été, le Fener demanderait pas moins de 20 millions d’euros. Le contrat de Kahveci prend fin en juin 2025, mais ce dernier dispose d’une belle côte sur le marché des transferts. Pour finaliser le dossier, le Stade Rennais aura de la concurrence. Irfan Can Kahveci intéresse en effet de nombreux clubs européens.

Le FC Séville, Newcastle et la Lazio Rome auraient coché le nom du joueur. Autant dire que le Stade Rennais a intérêt à se qualifier pour la Coupe d’Europe s’il veut attirer le turc, quart de finaliste de Ligue Europa Conférence cette saison avec Fenerbahce.