SRFC – Stade Brestois : une victoire récompenser de la meilleure des manières

A l’issue d’un match historique lors du derby breton entre le Stade Rennais et le Stade Brestois, Les hommes d’Eric Roy ont fait preuve de caractère. Mené puis revenu, c’est dans les dernières minutes que Brest a remporté le derby breton sur une tête de Brassier.

L’Europe comme cadeau

Après avoir battu Rennes 5 buts à 4 au Roazhon Park, le Stade Brestois a obtenu pour la première fois de son histoire une place en Coupe d’Europe. Le club de Bretagne est assuré de terminer au minimum à la cinquième place du championnat, ce qui garantit au moins une participation à la Ligue Europa.

Etant actuellement troisième et à seulement deux points derrière Monaco qui est à la deuxième place, Brest est virtuellement qualifié pour la Ligue des champions. Le club brestois s’ajoute à la liste des clubs français qui ont joué l’Europe. Parmi ces clubs ont compte le PSG, l’OM ou encore Châteauroux et Gueugnon.

C'est terminé au Roazhon Park et les Brestois, au terme d'un match fou, gagnent le derby !!! Synonyme de qualification en Coupe d'Europe ! Bravo les gars !!!

Un accueil mémorable des supporters

Au retour des héros brestois au stade Francis Le Blé vers 22h45, les supporters ont fêtés la victoire et la participation à une compétition européenne l’année prochaine. Des supporters et des joueurs heureux. Le gardien brestois, Marco Bizot s’est même montrer sur une tribune brestoise pour entendre les supporters scandés son nom.

Au final, la ferveur a persisté pendant près d’une demi-heure, avec les klaxons résonnant autour du stade et dans toute la ville de Brest pour marquer la conclusion d’une journée inoubliable pour le club breton. Une journée qui restera gravée dans la mémoire des joueurs et des supporters comme l’une des plus belles de son histoire. Pour s’assurer le podium et d’avoir la garantie de jouer en ligue des champions, le stade brestois devra faire bonne figure contre Nantes, Reims et enfin Toulouse.