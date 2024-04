Ainsley Maitland-Niles n’en revient pas, l’OL en route pour l’Europe

Ainsley Maitland-Niles a marqué le but de la victoire pour l’OL dans un match explosif face à Brest dimanche soir. Un moment plein d’émotions pour l’Anglais qui voit Lyon se rapprocher de l’Europe.

Ainsley Maitland-Niles, une première et une victoire importante

Malmené un temps par le Stade Brestois, l’OL a réalisé une remontée spectaculaire à l’instar de son parcours incroyable cette saison. Corentin Tolisso a pourtant donné l’avantage à Lyon à la 18e minute avant que Brest ne riposte. En huit minutes en seconde période, Les Ty Zéfs ont inscrit trois buts, dont deux grâce à l’ancien attaquant lyonnais Romain Del Castillo, pour renverser la situation.

Cependant, quelques secondes seulement après le troisième but brestois, Alexandre Lacazette réduisait l’écart à 3-2, avant que Nicolás Tagliafico n’égalise à nouveau à 3-3. Mais le spectacle était loin de s’arrêter là puisque Tagliafico et Pierre Lees-Melou ont alors tous deux été expulsés pour une altercation, initiée par le premier. Ainsley Maitland-Niles et ses partenaires finissent par obtenir un penalty en toute fin de rencontre.

Alexandre Lacazette a été fauché par Marco Bizot dans un duel aérien et après un long contrôle du VAR, le penalty a été accordé. Cependant, Lacazette, contraint de sortir sur une civière, n’a pas pu tirer le penalty. C’est donc Maitland-Niles qui prend ses responsabilités, prend Bizot à contre-pied et assure un énorme trois points à Lyon.

L’hommage de Maitland-Niles à Lacazette

Ainsley Maitland-Niles venait ainsi d’inscrire son premier but sous les couleurs rhodaniennes dans un match fou. « je n’ai jamais été témoin ou joué d’un match comme celui-ci auparavant », a commencé l’Anglais au micro de Prime Video Sport. Pour l’un des hommes forts de Pierre Sage, « pouvoir marquer le vainqueur dans un match comme celui-ci est tout simplement fantastique ».

Evoquant l’action ayant conduit à son but de la victoire, Ainsley Maitland-Niles a tenu à rendre un hommage mérité à son capitaine, Alexandre Lacazette. « C’était triste de le voir sur civière ce soir et je savais donc que je devais marquer ce penalty, surtout pour lui. C’est son but qui nous a ramené à la vie », a déclaré l’Anglais.