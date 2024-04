Mauvaise nouvelle pour Cafaro après Caen, l’ASSE retient son souffle pour Wadji

L’ASSE a remporté son match contre Caen, mais elle se retrouve avec deux blessés. Et les dernières nouvelles sur la blessure de Mathieu Cafaro ne sont pas rassurantes.

Cafaro et Wadji blessés contre Caen

L’ASSE a engrangé le maximum de points en une semaine. Elle a enregistré trois victoires sur trois, respectivement contre Bordeaux (2-1), Grenoble (0-2) et Caen (1-0). Grâce aux 9 points pris, Saint-Etienne est passée devant Angers, à la 2e place du podium, avec 2 points d’avance. Les Verts ont fait une bonne opération, car ils sont maintenant maître de leur destin, dans la course pour la montée directe en Ligue 1.

Cependant, le match contre le Stade Malherbe a laissé des traces chez les Stéphanois. Ils ont eu deux blessés. Mathieu Cafaro a pris un coup de Tidam Gomis sur le nez, en première période. Souffrant, il a longtemps serré les dents avant de demander à sortir. Il a finalement quitté ses coéquipiers à la 53e minute de jeu.

Fracture du nez pour Mathieu Cafaro !

À l’issue du match, Olivier Dall’Oglio avait évoqué un coup au nez, sans plus de détail. Ce lundi, Evect apprend que Mathieu Cafaro souffre « d’une fracture du nez avec un déplacement ». En attendant la décision officielle du staff médical de l’ASSE, le média spécialisé croit savoir que le N°18 des Verts pourra prendre part aux trois derniers matchs du championnat. Sa blessure ne l’empêchera pas de jouer, mais il pourrait toutefois porter un masque, en fonction « des sensations » qu’il aura, d’après la source. Pour finir, En Vert et Contre Tous annone une possible opération du nez de Mathieu Cafaro, à la fin de la saison.

Ibrahima Wadji attend les examens complémentaires

Ibrahima Wadji est le deuxième joueur de Saint-Etienne blessé contre Caen. Il a quitté ses coéquipiers à la 77e minute de jeu. « Ibra’ a ressenti une gêne sur la cuisse. Ce qui n’est pas bon signe non plus. Après, on va voir », avait fait savoir l’entraineur de Saint-Etienne, dimanche soir. Selon les informations du site web regroupant une communauté de supporters stéphanois, l’on en saura plus sur la blessure de l’avant-centre sénégalais, après les résultats des examens complémentaires. Il pourrait cependant être victime d’une rechute. Pour rappel, Ibrahima Wadji est revenu de blessure contre Bordeaux, le 20 avril dernier, après deux mois et demi d’absence.