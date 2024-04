OL : Terribles révélations sur l’échec de Yoann Gourcuff à Lyon

Ancien coéquipier de Yoann Gourcuff à Lyon, Bafétimbi Gomis a fait des révélations inédites sur l’échec de ce dernier au club rhodanien.

Yoann Gourcuff n’a pas été à la hauteur de son gros transfert à Lyon

Invité sur la chaîne Twitch de Zack Nani, lundi, Bafétimbi Gomis a livré son opinion sur le passage de Yoann Gourcuff à Lyon. Arrivé au sein du club rhodanien en grande fanfare, le milieu offensif n’a pas été à la hauteur des attentes à l’OL. En cinq saisons sous le maillot lyonnais (2010-2015), il a joué 128 matchs avec Lyon pour 19 buts marqués et 29 passes décisives. Il a remporté la Coupe de France et le trophée des champions en 2012. Les dirigeants rhodaniens avaient pourtant déboursé 22 millions d’euros pour transférer le meneur de jeu de Bordeaux, à l’été 2010.

Yoann Gourcuff victime d’un trop grande pression, selon Bafé Gomis

Son ancien coéquipier estime qu’il a été victime d’une trop grande médiatisation, lors de son arrivée de Bordeaux à Lyon. Bafétimbi Gomis insiste sur le fait que la pression était trop forte sur les épaules de Yoann Gourcuff, qui avait 24 ans lors de sa signature à l’OL. « On achète Gourcuff pour nous faire jouer. On lui met une pression énorme. Il était tranquille à Bordeaux, un club avec moins de pression. Quand il arrive à Lyon, on lui fait une cérémonie […]. On l’a starifié, on lui a mis la pression. Il n’y avait pas plus humble que lui, plus modeste. Beaucoup de choses lui sont tombées dessus », a expliqué l’ancien buteur des Gones.

« Gourcuff ne pouvait pas assumer la responsabilité du jeu tout seul. […]. Il n’a pas eu le rendement qu’il aurait dû avoir […]. On aurait voulu l’aider en partageant cette pression médiatique, mais on ne pouvait pas. C’est dommage ! Quel joueur c’était ! Il était doué, mais pour un collectif. Il savait faire jouer les autres, temps forts, temps faibles. Un régal de l’avoir derrière soi », a raconté Bafétimbi Gomis. Rappelons que ce dernier a joué à l’OL entre 2009 et 2014.