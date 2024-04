Course à l’Europe, le Stade Rennais souhaite la défaite de Lyon en coupe de France

En course pour une place en coupe d’Europe, le Stade Rennais sespère la défaite de Lyon en coupe de France, pour en profiter au classement final de la Ligue 1.

Le Stade Rennais à la lutte avec Lyon, Marseille et Lens

Ayant raté son début de saison, le Stade Rennais de Julien Stéphan tente de remonter le haut possible au classement de la Ligue 1, afin de finir à un rang qualificatif pour la coupe d’Europe. Le club breton est 9e avec 42 points, juste derrière Lyon et Marseille, qui sont respectivement 8e et 7e avec 44 points chacun. Rennes est aussi proche du RC Lens, qui est 6e avec 46 points.

Ces quatre équipes en course pour l’Europe se tiennent à seulement 4 points, à 3 journées de la fin du championnat. Le SRFC a donc à cœur de prendre les 9 derniers points pour espérer finir devant ses concurrents. Le Stade Rennais a justement une confrontation directe avec le Racing Club de Lens, le dimanche 12 mai.

Mandanda veut que Paris gagne la finale contre Lyon

Ne pouvant plus croiser Lyon dans le sprint final, Steve Mandanda et ses coéquipiers souhaitent la défaite des Lyonnais, en finale de la coupe de France, face aux Parisiens, le 25 mai. « Il faut essayer d’accrocher cette 7e place, en espérant que Paris gagne la finale. C’est tout ce qu’on peut espérer aujourd’hui », a déclaré le gardien de but et capitaine de Rennes, dans Ouest France.

Il faut indiquer que la 7e place tant convoitée deviendrait qualificative pour la Ligue Europa Conférence, si le PSG remporte la coupe de France. En revanche, si l’équipe de Pierre Sage gagne la coupe de France, elle serait qualifiée automatiquement pour la Ligue Europa. Dans ce cas de figure, le 7e de la Ligue 1 ne sera pas européen.