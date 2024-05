RC Lens : Mauvaise nouvelle pour Franck Haise, fin de saison pour un crack ?

Franck Haise et le RC Lens sont dans une situation délicate en cette fin de saison en Ligue 1. Alors qu’ils se battent pour une place européenne, les Sang et or font face à une mauvaise nouvelle.

RC Lens : Saison difficile pour Franck Haise et les Sang et Or

Auteur d’une saison éblouissante l’année dernière, le RC Lens a retrouvé la Ligue des Champions en tant que vice-champion de France. Un statut que les Sang et Or n’ont pas su défendre cette saison puisque étant très loin du podium et pas certain de disputer une compétition européenne lors de la campagne 2024-2025.

L’objectif de départ était une qualification en Ligue des Champions pour une deuxième édition de suite, mais c’est raté. Depuis l’élimination en Ligue Europa à l’étape des barrages, les hommes de Franck Haise peinent à retrouver leurs standards habituels, enchaînant les mauvais résultats. La dernière défaite 2-1 à Marseille indique que Lens n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs en championnat.

Neil El Aynaoui, l’une des rares satisfactions

Descendu à la sixième place, le Racing Club de Lens perd encore un peu de terrain dans la course à l’Europe dans ce sprint final. L’un des plus en vue mais discret de l’effectif de Franck Haise est Neil El Aynaoui. Le jeune marocain s’est établi comme un joueur clé depuis son arrivée, en témoignent ses matchs de Ligue 1 disputés cette saison avec un but et deux passes décisives.

Le milieu de terrain de 22 ans a même été élu homme du match lors de la rencontre contre Marseille, ce qui témoigne de son impact sur le terrain. El Aynaoui a pris possession du milieu de terrain avec une forte capacité à se projeter, des retours défensifs précieux et un harcèlement perpétuel, devenant très régulier dans ses performances. Malheureusement, il connaît un gros coup d’arrêt en cette fin de saison.

Saison terminée pour Neil El Aynaoui ?

Déjà privé de plusieurs joueurs pendant plusieurs journées de championnat pour raison de blessures, Haise devrait composer sans Neil El Aynaoui pour la fin de cette campagne de Ligue 1. En effet, La Voix du Nord révèle que le joueur aurait subi une blessure au genou lors de la confrontation perdue 2-1 face à l’Olympique de Marseille.

Un gros coup dur pour le Marocain qui devrait ainsi connaître une fin de saison brusque et prématurée, alors qu’il reste encore trois matchs à jouer en championnat. Neil El Aynaoui devrait ainsi manquer les matchs face au FC Lorient, Stade Rennais et Montpellier HSC.