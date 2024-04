La tension monte au RC Lens pour une recrue, Franck Haise pique une colère

Franck Haise et le RC Lens sont loin de leurs standards de la saison dernière. Les Sang et Or sont largués dans la course à la Ligue des Champions, pendant que le public commence à s’impatienter.

RC Lens : Franck Haise vole au secours d’Elye Wahi

Elye Wahi traverse actuellement une période difficile. Il a été sifflé par une partie du public lors de la victoire 1-0 contre Clermont. Recruté pour 35 millions d’euros en provenance du MHSC, où il a réalisé une très bonne saison, il avait la tâche ardue de remplacer Loïs Openda parti à Leipzig.

Malgré le soutien de son entraîneur Franck Haise, qui a pris sa défense, Wahi a connu des périodes sans but et une pression croissante de la part des supporters. « Il est au clair sur ce qu’il a fait, les choses qu’il peut encore améliorer », a indiqué l’entraîneur du RC Lens. Pour le technicien artésien, « il faut continuer malgré les critiques à se construire », des mots rapportés par L’Equipe et qui auront le mérite de réjouir Elye Wahi.

La réaction de Franck Haise aux sifflets du Bollaert

Elye Wahi réalise une saison à l’image de la faiblesse défensive du RC Lens. Depuis son arrivée chez les Sang et Or, l’attaquant de 21 ans a marqué 7 buts pour deux passes décisives, insuffisant aux yeux des supporters. Les supporters ne manquent plus l’occasion de le siffler comme c’était le cas contre Clermont.

Si Franck Haise est pour l’exigence de la part du public, il estime cependant que « les sifflets n’étaient pas liés à de l’exigence » mais « c’était plutôt dur ». Loin de s’en prendre aux joueurs, c’est plutôt le moment de les soutenir à aller de l’avant. « Elye peut peut-être faire mieux, mais il n’a pas vendangé, il a travaillé pour l’équipe. Je trouvais, en tant qu’entraîneur, que les sifflets étaient durs », ajoute Franck Haise.