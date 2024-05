Mercato : Il ouvre la porte à l’ASSE mais à une condition

L’ASSE est en route pour un retour en Ligue 1, occupant la deuxième place de Ligue 2 à quatre points du leader. Une situation qui semble faire les affaires d’un international français.

L’ASSE proche d’un retour en Ligue 1

Après une période difficile en Ligue 2, les Verts ont connu une remontée spectaculaire et sont maintenant en bonne position pour assurer leur promotion. Sur une série de quatre victoires contre une défaite sur les cinq derniers matchs, l’ASSE s’est installée à la deuxième place. Cependant, il reste quelques matchs à jouer, et la concurrence est serrée, notamment avec l’AJ Auxerre et le SCO d’Angers.

Il est clair que l’ASSE et ses supporters sont impatients de retrouver la Ligue 1, et si la dynamique actuelle se maintient, ce rêve pourrait bien devenir réalité. L’entraîneur Olivier Dall’Oglio avait d’ailleurs exprimé son désir de rester avec le club en cas de montée. Une perspective qui semble arranger Josuah Guilavogui qui fait un appel du pied au club du Forez.

Josuah Guilavogui s’ouvre à l’ASSE en cas de montée

Lié au FSV Mainz 05 jusqu’à la fin de la saison, Josuah Guilavogui est déjà à la recherche d’un nouveau challenge. Le milieu de terrain de 33 ans devrait quitter le club allemand au terme de la saison et ne serait pas contre un retour dans le championnat français. Après 10 saisons passées en Allemagne, il ouvre subtilement les portes à une probable arrivée chez les Stéphanois.

Invité de l’After Foot sur RMC, Josuah Guilavogui a déclaré qu’il souhaite déjà « que Saint-Etienne remonte ». Une belle occasion pour lui de faire un clin d’œil à un ancien des Verts devenu directeur sportif du club. « Je passe un grand bonjour à mon super Capitaine Loïc Perrin qui fait un super boulot. Puis, on verra bien » a lâché Guilavogui. Reste à voir si la direction des Verts serait intéressée par sa signature.