Real Madrid : Carlo Ancelotti fait face à un casse-tête au poste de gardien

Avec le retour de Thibaut Courtois, Carlo Ancelotti va devoir faire un choix sur l’identité du gardien du Real Madrid.

Un problème de riche pour Ancelotti

C’est un dilemme qu’on n’aurait pas pensé possible en début de saison. Carlo Ancelotti va devoir faire un choix sur l’identité du gardien de but titulaire du Real Madrid pour cette fin d’exercice 2023-2024.

Thibaut Courtois vient de revenir d’une très longue blessure, et n’est pas certain de reprendre aussi facilement sa place qu’il ne l’attendait. Andriy Lunin réussit une saison exceptionnelle, et ne devrait pas être si facile à bouger que cela.

Concernant son état de forme, Ancelotti avait déclaré la semaine dernière au sujet de Courtois : « Thibaut va bien, je pense qu’il sera disponible la semaine prochaine. Il pourrait jouer contre Cadix« .

Canizares ne se prononce pas

Interrogé sur les ondes de Marca, l’ancien gardien espagnol Santi Canizares a exprimé son opinion quant au dilemme auquel doit faire face Ancelotti : « Je serais satisfait avec les deux, on commettrait une injustice peu importe celui qu’on choisit, mais tu ne peux pas dire que tu mises sur Courtois si tu ne l’as pas vu travailler tous les jours. Il faut le voir 3 ou 4 matchs avant pour savoir s’il est fiable » a-t-il déclaré

Il est vrai que le niveau auquel va revenir Thibaut Courtois est une énorme inconnue, lui qui n’a pas disputé un seul match de championnat cette saison. Il sera certainement compliqué de l’aligner lors de la demi-finale retour face au Bayern Munich, et le titulariser lors d’une éventuelle finale de Ligue des Champions serait un pari osé.