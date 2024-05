SRFC : Julien Stéphan confirme une mauvaise nouvelle !

Cette saison, le SRFC ne s’en sortira pas aussi bien que les précédentes. L’entraîneur Julien Stéphan du Stade Rennais FC vient de confirmer ce constat malgré son intention de mener jusqu’au bout la bataille.

Le coach du SRFC se rend à l’évidence

En début de saison, le Stade Rennais pensait accrocher une place européenne. Bruno Génésio, qui était aux commandes du club depuis 2021, n’a pas fait un bon démarrage. Dans les cordes en mi-saison, il a été remplacé sur le banc par Julien Stéphan à qui il avait succédé après l’intérim de Philippe Bizeul.

Le gagnant de la Coupe de France avec les Rouge et Noir a réalisé une belle remontée dès sa prise de fonction, mais les difficultés de Rennes cette saison ont montré une certaine profondeur. Résultat des courses, le SRFC n’arrive pas à enchainer les succès et a même perdu un gros défi régional, le derby face au Stade brestois 4-5.

Stade Rennais – Julien Stéphan : "Quelle que soit l'issue de la saison, elle aura été décevante" #SRFC #FBsport

➡️ https://t.co/wciyNZWonG pic.twitter.com/tNDWzkjZpR — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) May 2, 2024

Les Rennais n’ont pas pu capitaliser sur leur succès 2-0 face à l’OM. Le RC Strasbourg (2-0) a replongé la tête des garçons de Stéphan sous l’eau avant que le PSG (1-0) ne vienne enfoncer le clou. L’As Monaco n’a laissé aucune chance de se relancer au SRFC qui va même couler face à Toulouse FC (1-2) à domicile.

Le Stade Rennais FC n’amène pas large

Sauf que face au voisin rival le FC Nantes, le Stade Rennais ne s’est pas laissé compter. Un sévère revers 0-3 a été infligé aux mal portants, le FC Nantes avant le rougissement d’un autre voisin, le Stade Brestois (4-5). Il ne reste plus que 9 points en jeu au moment pour les Rouge et Noir d’aller défier le FC Le FC Metz, actuel barragiste de Ligue 1 avec ses 16 points.

En conférence de presse pour cette rencontre, Julien Stéphan ne s’est pas leurré la face, il a reconnu que les marches à venir seront difficiles à franchir, car la saison devrait se solder sans que Rennes n’atteigne son objectif de finir à la 5e place solidement occupée par l’OGC Nice.

« La saison sera en deçà des attentes », a déclaré l’entraîneur du SRFC avant d’ajouter : « mais on ne va rien lâcher, on n’a pas l’intention de lâcher, c’est hors de question » pour nous. Une chose est certaine, Rennais, avec ses 42 points, peut difficilement passer devant l’OM (44 pts) et le RC Lens (46 pts) pour finir derrière l’OGC Nice (51 pts).