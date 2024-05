Les dirigeants du RC Lens ont fait une grosse annonce sur l’avenir de l’entraîneur du club, Franck Haise. Ce dernier est annoncé sur le départ cet été.

Franck Haise restera au RC Lens la saison prochaine ?

L’avenir du technicien français, Franck Haise est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines. Il est annoncé avec insistance sur le départ depuis plusieurs semaines.

Les rumeurs l’associent à certains clubs européens, dont l’OM et Liverpool. Franck Haise est ensuite monté au créneau en mars dernier et a fait des mises au point sur son avenir. Selon lui, certains clubs s’intéressent à lui puisqu’il réalise un travail remarquable sur le banc des Sang et Or.

« Qu’est-ce que je peux dire ? C’est bien. C’est une reconnaissance d’un travail. Un travail que je ne fais pas seul d’ailleurs », avait réagi le technicien lensois.

Dns une interview accordée à L’Equipe, le directeur sportif du club, Arnaud Pouille a martelé que Franck Haise restera au club la saison prochaine. « Si les gens veulent bien l’entendre, au lieu de répandre d’autres informations, Franck Haise sera là en 2024-2025 », a déclaré Pouille.

La direction du RC Lens rassure que le technicien français est impliqué dans le mercato estival du club. Les dirigeants lensois ciblent plusieurs jeunes joueurs talentueux pour renforcer l’effectif de l’équipe entraînée par Haise la saison prochaine.

« Cette semaine, nous avons travaillé sur le prochain recrutement estival. Franck Haise est très impliqué », a-t-il ajouté.

Franck Haise prépare son mercato

En conférence de presse le jeudi 2 mai 2024, Franck Haise a confirmé les propos de son dirigeant. Le club se prépare activement pour signer de nouveaux joueurs.

« Je suis sous contrat jusqu’en 2027. Je prépare, et cela depuis plusieurs semaines et mois, la suite : la signature des jeunes pros, le recrutement, l’effectif. J’ai également préparé les stages d’avant-saison, la planification de la préparation, les matchs amicaux », a-t-il dit.

Mais Franck Haise maintient encore le flou sur son avenir. Il a indiqué qu’il pourrait quitter le club nordiste cet été. « Alors, peut-être que je ne serai pas l’entraîneur la saison prochaine, puisque dans le football, je ne peux pas vous donner une réponse aujourd’hui. Mais en tout cas, je fais tout comme si j’étais à la reprise le 26 juin », a ajouté le coach lensois.

Le technicien lensois se préoccupe du succès du RC Lens. Il travaille durement pour permettre aux Sang et Or de s’imposer en Ligue 1 et en Coupe d’Europe.

« Je suis au club depuis sept ans, depuis quatre ans et demi avec les pros. Mon objectif, c’est toujours que le club avance. Ça ne veut pas dire progresser dans les résultats tout le temps, sinon on aurait été champions cette année, mais dans la construction du club, les infrastructures, continuer à structurer le staff et à l’améliorer. Si je m’engage sur tous ces chantiers-là, c’est que j’ai quand même des perspectives de travailler toujours pour le club », a expliqué Haise.