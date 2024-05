Le RC Lens tient son entraîneur pour la saison prochaine

Le RC Lens a déjà résolu une question cruciale pour la saison prochaine. Alors que des rumeurs annoncent Franck Haise à l’OM, le club sang et or connait déjà son futur entraîneur.

Mercato RC Lens : Franck Haise courtisé par l’OM

Pilier de la révolution en cours au RC Lens depuis quatre ans, Franck Haise a suscité l’intérêt de plusieurs clubs en vue de la prochaine saison. Son travail remarquable à la tête de Lens, où il a transformé le club en prétendant à la Ligue des Champions, n’est pas passé inaperçu. Des rumeurs le lient notamment à Liverpool, où il est considéré comme un potentiel successeur de Jürgen Klopp, même si cette piste est finalement écartée.

Ces derniers jours, son nom est aussi cité parmi les potentiels successeurs de Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille. Des rumeurs dont le technicien artésien s’est amusé en pleine conférence de presse. Au club, même les joueurs n’osent pas confirmer un éventuel départ de leur entraîneur, à l’instar de Brice Samba qui a souhaité qu’il reste.

Franck Haise a tranché pour son avenir

Cependant, malgré cet intérêt manifeste, Franck Haise a réaffirmé son engagement envers le RC Lens et a confirmé qu’il resterait à son poste pour la saison à venir. Il semble donc que, pour l’instant, il privilégie la continuité et le projet en cours avec le club artésien. « Je prépare depuis plusieurs mois la suite, avec la signature des jeunes pros et le recrutement », a lancé l’entraîneur du RC Lens en conférence de presse jeudi.

« Je prépare la suite sur l’effectif, les stages d’avant-saison, la préparation, les matchs amicaux. Je fais tout comme si j’étais l’entraîneur à la reprise le 26 juin. Si je reste, ça ne dépendra pas d’une qualification européenne. », a-t-il déclaré aux micros de RMC Sport. De quoi confirmer sa ferme intention de rester au club la saison prochaine.