Grosse annonce à l’OM ! C’est le désaccord total avec Pablo Longoria

Ça sent le malaise total au sommet de la direction de l’Olympique de Marseille. Un désaccord total avec Pablo Longoria vient de précipiter le départ du club de l’un de ses collaborateurs.

OM : En froid avec Pablo Longoria, Stéphane Tessier claque la porte

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un tournant important dans sa direction avec l’annonce du départ de Stéphane Tessier, le directeur général du club, à la fin de la saison en cours. Ce départ, qui survient dans un contexte de tensions internes, marque la fin d’une ère et le début d’une nouvelle phase pour l’OM.

Selon les informations de L’Equipe, Stéphane Tessier serait en froid avec le président de l’OM, Pablo Longoria, depuis plusieurs mois. Les désaccords sur la politique sportive et d’autres sujets de gestion interne auraient créé une atmosphère tendue au sein du club, avec notamment l’arrivée de Medhi Benatia en novembre dernier.

Des tensions et un départ inévitable

Si Tessier n’était pas pour l’arrivée du Marocain, ses obligations familiales et privées, qui le contraignent à s’absenter, n’étaient plus du goût de Longoria. Une scission s’est finalement créée au sein de la direction marseillaise au point de rendre la cohabitation difficile entre les deux hommes, précise L’Equipe, Pablo Longoria ayant le soutien total de Frank McCourt, propriétaire du club.

Avant son départ, Tessier travaille activement à la préparation de la transition, finalisant des dossiers déjà entamés et assurant que le club reste sur la bonne voie pour l’avenir. Cette période de transition est cruciale pour l’OM, qui cherche à maintenir sa stabilité et sa compétitivité sur la scène nationale et européenne.

Le futur de l’OM en question

Avec le départ de Stéphane Tessier, l’OM se tourne vers l’avenir. Frank McCourt, le propriétaire du club, est attendu à Marseille en fin de saison pour renforcer la position de Pablo Longoria et entamer un nouveau cycle avec un futur directeur général qui sera nommé cet été. Cette nouvelle direction sera chargée de poursuivre le développement du club et de renforcer sa stratégie sportive.

Le départ annoncé de l’ancien stéphanois de l’OM est un moment significatif pour le club. Il reflète les changements et les défis auxquels l’OM doit faire face pour continuer à progresser. C’est dans ce contexte que les rumeurs de la Vente OM ne cessent de grandir, avec l’opération qui devrait être officialisée cet été d’après plusieurs sources.