Mercato RC Strasbourg : Patrick Vieira tient son gardien de but pour la saison prochaine

Après avoir vu son gardien de but numéro 1, Matz Sels, parti du club en janvier dernier à la surprise générale, Patrick Vieira peut maintenant se frotter les mains d’avoir trouvé son digne successeur.

Mercato Strasbourg : Matz Sels, le départ surprenant pour Patrick Vieira

Le marché des transferts a été marqué par un mouvement inattendu en janvier dernier à Strasbourg. Il s’agit du départ de Matz Sels, le gardien et capitaine emblématique du club alsacien, qui a rejoint les rangs de Nottingham Forest en Premier League anglaise. Après cinq ans et demi de bons et loyaux services à Strasbourg, il a été transféré pour un montant de 8 millions d’euros plus 2 millions de bonus.

Ce transfert a été une surprise pour beaucoup, étant donné l’importance de Sels dans l’équipe alsacienne, où il a joué. Cependant, selon les déclarations, ce départ était davantage une volonté personnelle de Sels, qui souhaitait relever un nouveau défi et retenter sa chance en Angleterre. Une perte significative pour Patrick Vieira, qui a dû faire confiance au jeune marocain Alaa Bellaarouch pour le poste de numéro un.

Ce fut une première expérience difficile pour le jeune gardien de but de 22 ans, qui a concédé 20 buts en 12 matchs de Ligue 1. Des performances en demi-teinte qui poussent les dirigeants du Racing à trouver une solution pour la saison prochaine.

Omri Glazer, le futur gardien de but annoncé de Strasbourg

Depuis le départ inattendu de Matz Sels en janvier dernier, le RC Strasbourg s’est retrouvé dans l’urgence de trouver un gardien de but expérimenté pour prendre la relève. Omri Glazer, avec son expérience et ses performances remarquables à l’Étoile Rouge de Belgrade, s’est imposé comme le candidat idéal. Le club alsacien serait même prêt à formuler une offre de 3,5 millions pour s’attacher ses services selon Mozzart Sport.

Glazer, âgé de 28 ans, est reconnu pour sa présence rassurante entre les poteaux, ses réflexes aiguisés et sa capacité à diriger la défense. Son arrivée est vue comme un signe fort de l’ambition du RC Strasbourg de se renforcer significativement à un poste clé. Une bonne nouvelle pour Patrick Vieira qui pourra compter sur un renfort important pour une meilleure saison.

Le RC Strasbourg espère que Glazer pourra apporter la même sérénité et le même leadership que Matz Sels a su offrir pendant ses années de service. L’objectif est clair : stabiliser la défense et donner une nouvelle dimension au jeu strasbourgeois et aider l’équipe à atteindre de nouveaux sommets.