RC Strasbourg : En froid avec Patrick Vieira, il vide son sac

L’arrivée de Patrick Vieira au RC Strasbourg n’a pas fait que des heureux. Le technicien français a dû faire des choix forts qui ont fait des mécontents. L’un d’eux n’a pas manqué l’occasion de vider son sac.

RC Strasbourg : Patrick Vieira a précipité le départ de Sanjin Prcic

Après cinq années sous les couleurs du RC Strasbourg, Sanjin Prcic a résilié son contrat avec le club alsacien. Cette décision, annoncée officiellement le 9 avril 2024, met fin à une situation de plus en plus tendue entre le joueur et l’entraîneur Patrick Vieira. Prcic, qui avait rejoint Strasbourg en janvier 2019, a vu son temps de jeu drastiquement réduit depuis l’arrivée de Vieira.

Titularisé lors de l’ouverture de la Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais, il n’a ensuite fait que deux brèves apparitions avant de disparaître des feuilles de match. La situation a atteint un point de non-retour lorsque Prcic a cessé de se présenter à l’entraînement à partir du 21 mars, menant à des discussions pour une résiliation de contrat.

Le grand déballage de Sanjin Prcic

Bien que les détails financiers de l’accord n’aient pas été divulgués, il est clair que le milieu de terrain bosnien vivait mal sa mise à l’écart à Strasbourg. Pour Patrick Vieira, cette décision semble être une question d’adéquation tactique et de dynamique de groupe, tout le contraire de la discussion qu’il a eu avec le joueur de 30 ans en début de saison.

Alors qu’il avait l’assurance de l’entraîneur strasbourgeois, il lui a été demandé de se chercher un autre club. « Sur le coup, je suis très surpris, je ne comprends pas ce qu’il se passe. Jamais je n’aurais imaginé qu’on essaierait de me faire quitter le club. Moi, je ne voulais pas partir. Ça ne marche pas comme ça dans le foot », a-t-il révélé aux Dernières Nouvelles d’Alsace.

Privé de temps de jeu et finalement écarté, Sanjin Prcic a mal vécu cette période difficile. « La résiliation, c’est un enchaînement de plein de choses, des comportements des uns et des autres, qui m’a fait penser qu’il valait mieux dire stop », a-t-il confié.