RC Strasbourg : Patrick Vieira peut dire merci à Julien Stéphan

Patrick Vieira et le RC Strasbourg peuvent souffler malgré une défaite 3-1 face au Havre. Les Alsaciens sont assurés d’être encore en Ligue 1 la saison prochaine grâce à un coup de pouce de Rennes.

Un samedi amer pour Patrick Vieira et le RC Strasbourg

Le samedi 4 mai 2024 restera dans les mémoires comme un jour contrasté pour le RC Strasbourg. L’équipe de Patrick Vieira a subi une défaite 3-1 face au Havre, une performance qualifiée de « pitoyable » par le coach lui-même. Cette troisième défaite consécutive a laissé les supporters et les joueurs dans l’incertitude quant à leur avenir en Ligue 1.

Le champion du monde 98 s’est dit frustré parce que les Strasbourgeois n’avaient pas « le droit d’avoir fait un match aussi pitoyable au niveau de l’attitude, au niveau de l’état d’esprit, au niveau de l’esprit de compétition ».

Vieira n’a pas caché sa déception de voir « que les joueurs pensent déjà aux vacances, peut-être que les joueurs pensent qu’on est déjà sauvés », a-t-il déploré dans des déclarations rapportées par le compte X du RC Strasbourg.

Le coup de main de Rennes de Julien Stéphan

Cependant, le destin a souri aux Strasbourgeois lorsque le Stade Rennais de Julien Stéphan a battu le FC Metz ce même samedi. Cette victoire rennaise a scellé le sort de Strasbourg en leur faveur, les maintenant hors de la zone de relégation indépendamment de leur propre résultat.

D’un côté, il y a eu un soulagement palpable, mais d’un autre côté, la réalisation que les performances doivent s’améliorer pour éviter une telle frayeur à l’avenir. Le RC Strasbourg se retrouve à la 13e place avec 36 points, juste devant Le Havre qui est 14e avec 32 points.

Se relever pour terminer la saison sur une bonne note

Les deux derniers matchs de la saison seront importants pour les hommes de Patrick Vieira, qui affronteront le FC Metz et l’Olympique Lyonnais. Ces rencontres détermineront si le club peut terminer la saison sur une note positive et commencer à préparer la prochaine campagne avec un moral renforcé.

Le RC Strasbourg a vécu des hauts et des bas cette saison, mais le maintien en Ligue 1 est une réussite en soi. Le club doit maintenant se concentrer sur l’avenir et tirer les leçons de cette saison difficile pour revenir plus fort l’année prochaine.