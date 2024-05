PSG-Dortmund : qui est vraiment Daniele Orsato, l’arbitre désigné ?

Mardi, l’arbitre Daniele Orsato sera au sifflet du match PSG-Dortmund de la demi-finale retour de Ligue des champions. C’est l’italien de 48 ans qui a été désigné par l’UEFA pour officier cette rencontre importante pour le club de la capitale, en quête de son premier titre européen depuis son rachat par QSI. Que faut-il craindre de l’homme en noir qui va surveiller sur la pelouse les faits et gestes de Marquinhois, Kylian Mbappé ou encore Barcola et leurs adversaires ?

Daniele Orsato, un homme juste au sifflet de PSG-Dortmund

En effet, de la liste des nombreux arbitres de haut niveau en Europe, le nom de Daniele Orsato figure en bonne place. Le natif de Montecchio Maggiore est très expérimenté, ce qui a d’ailleurs milité en faveur de son choix. Il a officié dans plusieurs matchs importants, notamment une certaine affiche Argentine-Croatie de la Coupe du monde Qatar 2022 qui confirmait en partie son titre de meilleure arbitre glané déjà en 2020. Sa rigueur, sa capacité à diriger avec justesse et équité, malgré la grosse pression qui plane parfois sur les arbitres, font de lui une personnalité respectée dans le monde du football.

Les joueurs du Paris Saint-Germain et leurs adversaires du Borussia Dortmund n’ont pas de souci à se faire sur l’impartialité de Daniele Orsato, qui a déjà fait ses preuves dans des rendez-vous encore plus importants que la rencontre de mardi. L’UEFA a justement porté son choix sur lui pour les nombreuses valeurs qu’il incarne, en plus de maitriser les environnements hostiles.

Il faut noter que le match entre les Rouge et Bleu et les Borussen se jouera au Parc des Princes. À ne pas oublier qu’avec leur victoire 1-0 à domicile, les joueurs de Dortmund arrive confiants dans la capitale française. Mais avec un entraîneur du PSG, Luis Enrique, reconnu pour réaliser les remontadas les plus incroyables, cette partie est loin d’être gagnée pour les allemands. Luis Enrique était justement l’entraîneur du FC Barcelone lors de l’historique remonta 6-1 de ce club face au Paris Saint-Germain qui lui avait pourtant passé un sérieux 4-0 au match aller.

Lors de Barcelone-PSG cette saison, le même scénario s’est reproduit en faveur cette fois des joueurs du club parisiens. Battus au Parc des Princes 2-3 par le FC Barcelone, le technicien espagnol et ses joueurs sont allés arracher un succès 1-4 sur le terrain de l’équipe espagnole. Sous le regard bienveillant de Daniele Orsato, les deux parties devraient en découdre dans les règles de l’art et le plus fort l’emportera.