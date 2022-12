Coupe du monde : Après l'Argentine, la Croatie crie au scandale !

Publié par Enzo Vidy le 14 décembre 2022 à 13:00

Sèchement battue 3-0 par l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde, la Croatie ne digère pas l'élimination et crie au scandale.

Quelques heures sont passées depuis l'élimination, et la Croatie ne digère absolument pas. Battus 3-0 par une équipe d'Argentine portée par un immense Lionel Messi, les Croates s'estiment lésés par l'arbitrage de Daniele Orsato. L'action qui fait grandement parler a eu lieu à la 33e minute. Sur un long ballon, Julian Alvarez se retrouve seul face à Dominik Livakovic et parvient à frapper. Le ballon est sauvé sur la ligne par la défense croate, mais l'arbitre désigne le petit point blanc après un contact entre le gardien croate et Julian Alvarez, une décision que Luka Modric ne comprend pas et qu'il a fait savoir en conférence de presse.

"Le penalty a été un moment clé. On était bien, on contrôlait le match. L'arbitre ne nous a pas donné un corner et ça a abouti au penalty. D'après moi, il n'y a pas penalty. Il tire, notre gardien sort devant lui et je n'arrive pas à croire que l'arbitre ait accordé ce penalty." Derrière, après le penalty transformé par Messi, le match a complètement basculé en faveur de l'Albiceleste qui a rapidement doublé la mise grâce à Julian Alvarez, qui s'offre même un doublé en seconde période après un magnifique travail de Lionel Messi.

Coupe du monde : Croatie, la médaille de bronze en ligne de mire

Malgré l'élimination aux portes de la finale, la Croatie ne va pas rentrer à la maison tout de suite. Les Croates vont avoir l'honneur de disputer un dernier match dans cette Coupe du monde afin de déterminer l'équipe qui terminera troisième de la compétition. Les coéquipiers de Luka Modric connaîtront leur futur adversaire ce soir. Ce sera le perdant de la deuxième demi-finale qui oppose l'Equipe de France au Maroc. Le match pour la troisième place, appelé "petite finale" se jouera samedi prochain à partir de 16h.