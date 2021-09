PSG : Neymar Jr se livre après la remontada contre Lyon

Publié par Ange A. le 19 septembre 2021 à 23:45

Le Paris Saint-Germain s’est imposé in extremis contre l’Olympique Lyonnais dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1 Conforama. Attaquant du PSG, Neymar Jr s’est confié après la performance des siens contre Lyon.

Le PSG poursuit son sans faute contre l’OL

Le Paris Saint-Germain s’est relancé après son faux pas contre le FC Bruges en Ligue des champions. Dimanche, le PSG s’est imposé (2-1) contre l’Olympique Lyonnais pour la dernière affiche de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le club francilien s’est offert une remontada contre l’ OL au Parc des Princes. Lucas Paqueta a donné l’avantage aux visiteurs au retour des vestiaires (54e). Sur penalty, Neymar Jr (66e) a permis aux locaux de revenir au score contre Lyon. Entré en jeu en fin de rencontre, Mauro Icardi a confirmé son nouveau statut de supersub en offrant la victoire à Paris dans le temps additionnel. Au coup de sifflet final, Neymar s’est exprimé sur le nouveau succès du club francilien.

La joie de Neymar Jr après Lyon

Le numéro 10 du Paris Saint-Germain est satisfait du résultat mais également d’avoir ouvert son compteur but cette saison au Parc des Princes. « C’est un grand résultat à la maison avec une grande prestation de toute l’équipe. On a encore beaucoup de travail pour progresser mais on est sur le bon chemin. J’ai besoin de temps pour retrouver mon meilleur niveau, ce que je suis en train de faire », a lâché Neymar Jr à Amazon Prime Video. Grâce à ce succès, Paris conforte sa 1re place au classement et compte désormais cinq points d’avance sur son dauphin marseillais qui accuse un match de retard. Lyon pour sa part voit sa série de trois victoires de rang toute compétition confondue s’estomper. Les Gones descendent à la 9e place du championnat.