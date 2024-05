Coup de tonnerre ! Un grand buteur sur le départ de l’AS Monaco ?

L’AS Monaco pourrait faire face à un été très mouvementé pour son mercato. Le club de la principauté pourrait perdre un de ses meilleurs attaquants, courtisé en dans le championnat espagnol.

L’AS Monaco rêve d’un retour en Ligue des Champions

Absent de la Ligue des Champions cette saison, l’AS Monaco a pour ambition de faire son grand retour dans la cour des grands la saison prochaine. Le club du rocher est sur la bonne voie avec une deuxième place au classement de Ligue 1, synonyme de qualification directe en phase de groupes. Ils devancent notamment le Stade Brestois de quatre points.

Ce beau parcours, les hommes d’Adi Hütter le doivent en partie à leur buteur maison, Wissam Ben Yedder. L’attaquant international français s’est hissé au quatrième rang du classement des buteurs avec quinze réalisations. Ce qui témoigne à suffisance de toute l’importance de l’attaquant de 33 ans pour l’AS Monaco, de quoi attirer l’intérêt d’un club européen, plus précisément en Liga.

Wissam Ben Yedder vers un retour à Séville ?

Le FC Séville se trouve à un carrefour décisif en ce qui concerne sa ligne offensive. Avec le départ inévitable de plusieurs joueurs clés, dont Rafa Mir, Alejo Véliz et Mariano Díaz, le club est confronté à la nécessité de restructurer son attaque avant la saison prochaine. Dans ce contexte, un nom émerge et fait naître l’espoir dans le cœur des fans : Wissam Ben Yedder.



L’attaquant français, qui a laissé une marque indélébile au Ramón Sánchez-Pizjuán lors de sa précédente étape, a de nouveau été lié au club sévillan. Avec une carrière remarquable qui comprend 70 buts et 22 passes décisives en 138 matches officiels, Ben Yedder a gagné le respect et l’affection des supporters de Séville.

Bien que cela ne figurait pas initialement parmi les objectifs de Víctor Orta, le directeur sportif de Séville, comme le rapporte Estadio Deportivo, la situation du marché et les besoins de l’équipe pourraient changer cette perspective. La qualité et le talent de Ben Yedder sont indiscutables, et sa possible disponibilité représente une opportunité alléchante pour renforcer la ligne avant de l’équipe.